Après son best-seller Quadcast, HyperX nous revient avec une version qu’on pourrait qualifier de “milieu de gamme”. Meilleur que le SoloCast, mais avec moins de fonctionnalités que le QuadCast.

Le micro est également plus petit et moins imposant sur un bureau. Il possède également un support antichoc pour réduire au maximum les bruits dus aux vibrations sur le bureau. Dans la boîte, on va retrouver aussi une bague pour pouvoir le fixer sur un pied et son câble de 2 mètres (Type-C / USB A) permet de le positionner un peu partout sans crainte.

Le DuoCast est également plus sobre, en proposant juste un cerclage RGB. C’est plus discret et donc moins visible quand on souhaite voir si on est en silence ou si le micro est activé.

Spécifications :