Backbone One, c’est une manette pour smartphone qui veut rendre le jeu plus agréable sur mobile. On y retrouve tous les boutons d’une manette actuelle, celle-ci s’étire pour laisser se loger votre smartphone (sans coque). La manette s’accompagne également d’une application sur Android et iOS et qui sert de hub pour tous vos jeux et services.

La version PlayStation, en plus de proposer une couleur blanche et les boutons △OX▢, supporte officiellement le PS Remote Play tandis que les autres se limiteront au Steam Link, Nvidia GeForce NOW, Luna d’Amazon et le remote play de chez Xbox ce qui est déjà très bien !

Voici les caractéristiques de la manette :

Hauteur : 9,39 cm

Largeur : 17,62 cm

Largeur (étendue max) : 25,76 cm

Epaisseur : 3,26 cm

Poids : 138 g

Sur la Backbone One, on va retrouver un port USB Type-C pour recharger son smartphone (la manette n’a pas de batterie), ou pour pouvoir l’utiliser sur PC/Mac (ou même sur iPad) en la connectant via ce port. De l’autre côté, on retrouve un port jack 3.5mm pour les aficionados de cette connectique qui disparait peu à peu.

On a utilisé le Redmagic 8 Pro pour parfaire l’expérience de jeu ultime, sa coque peu épaisse était déjà tout juste pour l’utiliser avec. Sur iPhone, selon le modèle, un adaptateur est même nécessaire pour que le smartphone tienne bien en place.