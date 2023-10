L’application compagnon de la manette s’appelle Nexus et est disponible sur les stores d’app. On va retrouver une interface similaire à la Switch avec nos jeux puis quelques curations pour inciter à découvrir d’autres pépites. Bien évidemment on va aussi avoir des options pour paramétrer les vibrations, les gâchettes M1 et M2 (avec peu d’options de personnalisation) et le streaming en direct.

Ce que j’ai apprécié dans Nexus, c’est qu’on retrouve le paramétrage de la manette virtuelle et cela pour chaque jeu. Ainsi, pas besoin de refaire sa configuration à chaque fois. Le mapping des boutons est facile à prendre en main et on pourra régler l’opacité afin de profiter du jeu. Razer sait bien faire les choses ici.