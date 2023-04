Le BlackShark V2 Pro version 2023 ressemble comme 2 gouttes d’eau à son prédécesseur. Razer a décidé de garder ses drivers 50 mm TriForce Titanium par exemple. Les améliorations sont en fait cachées dans le casque : le micro a été revu pour un “Hyperclear Super Wideband Mic” à la place du cardioïde. Les branches ont été renforcées, et enfin la batterie fait un bond en avant en passant à 70h d’autonomie !

Au niveau des boutons, on va retrouver sur l’oreillette gauche une molette pour gérer le son (général), le bouton d’allumage et le bouton Mute. Sur l’autre oreille, on a un unique bouton pour changer de profils audio et passer de la connexion Bluetooth à Wi-Fi 2,4 GHz, c’est la fin de la prise jack 3,5mm.

Dans la boîte, on aura un câble USB Type-C vers A de 1,5m, et une rallonge de même longueur. Contrairement à l’édition 2020, il n’y a pas de pochette de rangement. Le prix de lancement est de 229,99 euros.

On a eu quelques déboires avec son utilisation avec Windows… Il est considéré comme un haut-parleur et si vous activez les options “améliorations audio” de Windows, le casque ne fonctionne plus ! Bref, branchez le et ne touchez à rien en dehors de Synapse !