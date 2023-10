Une fois sur la tête, le HyperX Cloud III Wireless est le casque le plus confortable que j’ai pu essayer. De chaque côté, les écouteurs de forme ovale épousent parfaitement le contour des oreilles et nous isoler tandis que la mousse va apporter le support nécessaire pour ne pas ressentir le casque.

Une fois le casque sur les oreilles, on ne le sent pas et on ne le lâche plus car avec ses 120h d’autonomie, on s’étonne quand il est à plat. D’ailleurs, il est dommage de ne pas pouvoir l’utiliser en filaire… Cependant, il se charge vite donc vraiment on a pas ressenti une gêne à cause de ça.

Sur la partie sonore, on a un rendu qui bénéficie d’une très bonne spatialité grâce au DTS:X. Le son est plutôt neutre et ne dénature pas les expériences ludiques. Au besoin, l’égaliseur pourra ravir ceux qui préfèrent plus de basses. Dommage que le constructeur ne propose pas une aide pour se faire son preset selon ses jeux. C’est sur le son du micro qu’on a été mitigé. Il est “bien”, mais on a vu mieux de la part d’HyperX, la petite led qui indique que le micro est mute est très légère aussi.