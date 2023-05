Sur la souris, le RGB est très léger et ne concerne que la molette. Par défaut, elle fera un cycle de lumière et le bouton juste en dessous permettra de changer les DPI avec un code couleur associé. Le capteur permet de choisir entre 200 et 26000 DPI et de rajouter jusqu’à 5 paliers. Certains aiment les souris avec plus de RGB et d’autres moins, ici je le trouve trop discret.

En soit, la souris est très légère et ses patins permettent une glisse très agréable. Cependant, le combo des 2 fait que la souris nous échappe un peu de la main et les grips fournis sont les bienvenus ! La version filaire possède un câble ultra flexible qui permet de ne pas être un frein aux déplacements rapides de la souris.

Les clics se font bien entendre et même si c’est moindre qu’un clavier mécanique, j’aurai apprécié qu’elle soit plus discrète.

En jeu, je l’ai préféré sur des MOBA/MMO que sur des FPS à cause de sa légèreté qui font que la précision n’était pas optimale pour moi qui suit plus habitué à des souris un peu plus lourde (aux alentours des 100g).

Concernant l’autonomie de la version sans-fil, on flirte avec les 100h en diminuant voir en éteignant complétement le RGB et en passant par le Bluetooth. Elle fait très bien l’affaire en 2,4 GHz et ce qui est pratique, c’est que le câble USB-Type C fourni avec, sert aussi pour le dongle. Ainsi, pas besoin de 2 câbles, on la recharge en quelques heures et d’ailleurs la souris est utilisable aussi avec son câble !

Les boutons sur la tranche sont entièrement paramétrables