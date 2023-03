The Last of Us : la fin de la première saison explose les audiences de HBO

La série télévisée The Last Of Us s'achève en beauté avec sa première saison.

Malgré la concurrence avec la cérémonie des Oscars, le dernier épisode de la première saison de The Last of Us a été regardé par 8,2 millions de téléspectateurs sur HBO. Il s’agit de la plus forte audience enregistrée par l’adaptation du jeu de Naughty Dog (Sony Interactive Entertainment/PlayStation Studios) en série.

Les 8,2 millions de téléspectateurs du “season finale” sont 74,5% plus nombreux que les 4,7 millions de téléspectateurs qui ont regardé les débuts de la série en janvier dernier. Une grande majorité des téléspectateurs regardent la série sur HBO Max. Si l’on exclut l’épisode diffusé le dimanche du Super Bowl (qui a été diffusé deux jours plus tôt), seuls 12% environ des téléspectateurs du premier soir (846.000 sur 6,84 millions jusqu’au huitième épisode) ont regardé la série à 21 heures sur la principale chaîne câblée de HBO. Les rediffusions à l’antenne et la lecture sur DVR représentent également une partie du total, mais la plupart des téléspectateurs regardent sur HBO Max.

Les audiences des épisodes de la première saison de The Last of Us

Épisode 1 : 4,7 millions

Épisode 2 : 5,7 millions

Épisode 3 : 6,4 millions

Épisode 4 : 7,5 millions

Épisode 5 : 11,6 millions (comprend les données recueillies sur trois jours de diffusion)

Épisode 6 : 7,8 millions

Épisode 7 : 7,7 millions

Épisode 8 : 8,1 millions

Épisode 9 : 8,2 millions

The Last of Us fait mieux que Game of Thrones et House of the Dragon

HBO annonce que l’audience moyenne des six premiers épisodes de la série télévisée The Last of Us s’élève désormais à environ 30,4 millions de téléspectateurs sur l’ensemble des plateformes, le premier épisode ayant attiré près de 40 millions de téléspectateurs. Ce dernier chiffre, s’il se maintient dans le temps ou continue à croître, signifierait que The Last of Us est plus important que House of the Dragon, qui a rassemblé en moyenne 29 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes au cours de sa diffusion à la fin de l’été et à l’automne 2022. L’audience cumulée de 30,4 millions de téléspectateurs pour The Last of Us est la plus importante pour une série HBO depuis la dernière saison de Game of Thrones, qui a rassemblé en moyenne plus de 44 millions de téléspectateurs en 2019 (la septième saison, en 2017, a rassemblé 32,5 millions de téléspectateurs).