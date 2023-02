The Last of Us continue son tour de force

HBO annonce que The Last of Us a réuni 7,5 millions de téléspectateurs pour le quatrième épisode de la série télévisée.

Le quatrième épisode de The Last of Us a établi un nouveau record pour l’adaptation en série avec 7,5 millions de téléspectateurs, soit une hausse de 17% par rapport à l’épisode 3 et de 60% par rapport à la première soirée de la série en janvier dernier.

Le fait que l’audience de la série télévisée produite par HBO et Sony continue de croître à ce stade est un exploit d’autant plus impressionnant que l’épisode 4 a été diffusé pendant la retransmission de la 65ème cérémonie annuelle des Grammy Awards, qui a rassemblé 12,4 millions de téléspectateurs, sa meilleure audience depuis 2020. Malgré tout, un contingent important de téléspectateurs a choisi de regarder The Last of Us à la place, ou a choisi de visionner le nouvel épisode en streaming après la cérémonie de remise des prix qui a duré trois heures.

Les audiences des premiers épisodes de The Last of Us

Episode 1 – 4,7 millions de téléspectateurs

Episode 2 – 5,7 millions de téléspectateurs

Episode 3 – 6,4 millions de téléspectateurs

Episode 4 – 7,5 millions de téléspectateurs

Un teaser pour l’épisode 5 de la première saison de The Last of Us

En raison du Super Bowl, qui est généralement la retransmission la plus regardée de l’année, HBO diffusera le cinquième épisode de The Last of Us le 10 février prochain, soit deux jours avant la diffusion télévisée. Les téléspectateurs auront ainsi tout le week-end pour regarder le nouvel épisode de la série avant la finale de la saison 2022 de la National Football League (NFL) qui opposera les Chiefs de Kansas City, champions de l’American Football Conference (AFC), aux Eagles de Philadelphie, champions de la National Football Conference (NFC).