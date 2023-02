The Last of Us : une nouvelle percée d’audience

HBO annonce que The Last of Us a réuni 6,4 millions de téléspectateurs pour le troisième épisode de la série télévisée.

Deux jours après l’annonce d’une deuxième saison, The Last of Us a enregistré 6,4 millions de téléspectateurs lors de la diffusion de son troisième épisode, soit une augmentation supplémentaire de 12% par rapport au bond historique de la semaine dernière et de 37% par rapport à la première soirée de la série produite par HBO et Sony. Cette augmentation est intervenue malgré le fait que l’épisode a débuté en même temps que le match de championnat de l’AFC, très suivi par le public américain, sur CBS.

Le troisième épisode de The Last of Us a délaissé les personnages centraux Joel et Ellie (Pedro Pascal et Bella Ramsey) pour raconter l’histoire de Bill (Nick Offerman) et Frank (Murray Bartlett), qui entretiennent une relation romantique de 20 ans alors que le monde s’écroule.

The Last of Us, la nouvelle pépite de HBO

House of the Dragon, saison 1 : 29 millions de téléspectateurs

The Last of Us, saison 1 : 21,3 millions de téléspectateurs

Euphoria, saison 2 : 19,5 millions de téléspectateurs

The White Lotus, saison 2 : 15,5 millions de téléspectateurs

C’est la première fois que HBO voit plusieurs séries en cours attirer plus de 15 millions de téléspectateurs à la fois, tous genres confondus. À titre de comparaison, en 2002, The Sopranos a séduit en moyenne 18,2 millions de téléspectateurs lors de sa quatrième saison, suivie de près par Sex and the City avec sa cinquième saison (13,8 millions) et Six Feet Under avec sa deuxième saison (12,1 millions).

Un teaser pour l’épisode 4 de la première saison de The Last of Us

Une rubrique dédiée à la série télévisée The Last of Us est disponible sur la plateforme de streaming HBO Max, avec du contenu sur les coulisses de la production et l’accès au podcast associé, ainsi qu’une “lampe torche interactive” pour aider les fans à trouver leur prochaine série à regarder. Elle comprend également une sélection de films et de séries datant de 2003, l’année où l’épidémie a bouleversé la vie des personnages de The Last of Us.