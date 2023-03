The Last of Us : les audiences de la série sont encore à la hausse

HBO annonce que The Last of Us a réuni 8,1 millions de téléspectateurs pour le huitième épisode de la série télévisée.

L’avant-dernier épisode de The Last Of Us a attiré 8,1 millions de téléspectateurs sur HBO Max et les chaînes linéaires. Cela représente une augmentation de 74% par rapport au premier épisode de la série diffusé en janvier dernier et constitue un nouveau record pour la série télévisée avant le “season finale”. The Last Of Us est également le plus gros succès de HBO Max pour la huitième semaine consécutive, tous les épisodes se classant parmi les dix meilleurs programmes hebdomadaires. L’audience moyenne des cinq premiers épisodes de la série approche désormais les 30 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes.

Un teaser pour l’épisode 9 de la première saison de The Last of Us

D’après les données de Nielsen sur le streaming, l’adaptation en série de The Last of Us a franchi un pas important la semaine où l’épisode 5 a été diffusé. Au cours de la semaine du 30 janvier au 5 février dernier, la série télévisée de Sony et HBO a été regardée pendant plus d’un milliard de minutes, ce qui inclut les quelques heures de disponibilité de l’épisode 5. Cela n’inclut pas le visionnage linéaire sur HBO.

Pour se préparer au dernier épisode de la première saison, les fans peuvent écouter The Last of Us Podcast, le podcast officiel de la série télévisée où l’animateur Troy Baker discute avec Craig Mazin et Neil Druckmann afin de livrer une analyse approfondie, scène par scène, de chaque épisode. Depuis sa création, le podcast figure toujours dans le classement des cinq meilleurs podcasts TV & Film d’Apple et de Spotify aux États-Unis.