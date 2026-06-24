Supergirl plus forte que Superman ? Milly Alcock tranche, non sans nuance

À quelques jours de la sortie de Supergirl, Milly Alcock relance le duel avec Superman. Son verdict est clair, mais la vraie différence est ailleurs.

Milly Alcock dit Supergirl plus forte

Elle gagnerait surtout, car Superman se retiendrait

Le DCU manque encore de preuves

Dans le jeune DCU, comparer Superman et Supergirl est presque inévitable. Ce sont les deux grandes figures héroïques déjà lancées par James Gunn, et en plus, elles sont de la même famille. Forcément, la question arrive vite, qui frappe le plus fort ?

À quelques jours de la sortie de Supergirl, prévue le 26 juin, Milly Alcock a remis une pièce dans la machine. L’actrice, apparue d’abord dans le film Superman de 2025, y incarnait une Kara Zor-El plus chaotique que d’habitude à l’écran, mais aussi très attachante, avec au passage Krypto comme acolyte poilu. Son film solo arrive maintenant, même si David Corenswet y fera encore un caméo.

Un duel symbolique pour le jeune DCU

Ce face-à-face intrigue parce qu’il sert déjà de test pour lire la hiérarchie du nouvel univers. Superman reste, dans l’imaginaire DC, l’un des héros les plus puissants. Dire que Supergirl est au-dessus, ce n’est pas une petite phrase lancée au hasard.

Et c’est bien ce qu’a fait Milly Alcock sur le tapis bleu de l’avant-première, dans un échange avec Variety. Elle a validé l’idée que son héroïne est « objectivement » plus forte que son cousin. Sans détailler vraiment pourquoi.

Milly Alcock donne sa réponse, avec une précision importante

Le plus intéressant n’est pas seulement son verdict sur la puissance. C’est sa réponse sur un combat en un contre un. Selon elle, Supergirl gagnerait, mais pas parce qu’elle serait plus rapide ou plus brutale.

Elle l’a dit très simplement, « Je vais gagner. C’est parce qu’il va me laisser gagner ». Vu la dynamique entre les deux personnages dans le Superman de James Gunn, l’idée se tient quand même.

La vraie force de Kara n’est peut-être pas celle qu’on croit

Bon, la remarque a un fond plus sérieux qu’elle en a l’air. Si Kal-El se retient, ce n’est pas un détail. Son réflexe, c’est la miséricorde, la douceur, la retenue. Sur Terre, il évite de lâcher toute l’étendue de sa force.

Chez Kara, le portrait est moins sage. Le personnage, marqué par ce qu’elle a traversé, est présenté comme plus impitoyable. Si les deux devaient vraiment en venir aux mains, cette différence de tempérament pourrait peser lourd, presque autant que la force brute.

Ce qu’il manque encore pour trancher

Reste que le DCU n’a pas encore montré assez d’éléments pour transformer cette sortie en vérité officielle. La piste évoquée autour de Supergirl, qui a passé plus de temps sur Krypton, peut nourrir le débat. Mais entre les comics et les adaptations, les versions varient pas mal.

On a une prise de position claire, pas un jugement définitif. Et comme rien n’indique que Superman et Supergirl aient une vraie raison de s’affronter bientôt, ce duel restera surtout un révélateur intéressant de leurs caractères. Ce qui, pour la suite du DCU, compte souvent autant que les muscles.