Warner Bros. prépare un film Game of Thrones

Le monde de Game of Thrones va prochainement s’inviter au cinéma.

Tl;dr Après la série de HBO, Game of Thrones devrait être adapté en film.

Le film Game of Thrones est en phase de développement précoce, sans réalisateur ni scénariste.

Il suit une nouvelle tendance chez Warner Bros Discovery : faire évoluer des franchises de la télévision au cinéma et inversement.

Des débuts prudents mais prometteurs

Warner Bros. s’attaque à un défi de taille avec le film Game of Thrones. Bien qu’en phase de développement précoce, le projet génère de grandes attentes. Aucun réalisateur ou scénariste n’a encore été désigné, mais l’objectif est ambitieux, à savoir faire de Westeros une destination cinématographique à part entière, avec une portée nouvelle et inédite.

'Game of Thrones' Movie in Early Development at Warner Bros. https://t.co/t5QICaBu35 — The Hollywood Reporter (@THR) October 31, 2024

Pourquoi Game of Thrones n’avait-il pas pris cette voie plus tôt ?

Dès la fin de la série, David Benioff et D.B. Weiss, showrunners de Game of Thrones, avaient proposé une conclusion cinématographique. George R.R. Martin lui-même soutenait cette idée, suggérant même des films pour clore la saga. Mais HBO préférait préserver son statut de série télévisée. Aujourd’hui, les changements dans les équipes dirigeantes de HBO, avec Casey Bloys à sa tête, pourraient encourager cette transition vers le cinéma.

Un tournant stratégique pour Warner Bros. et HBO

Ce projet de film s’inscrit dans une stratégie plus large chez Warner Bros. et HBO, où les franchises iconiques naviguent de plus en plus entre télévision et cinéma. Des séries et films comme Batman, Dune et même Harry Potter montrent une tendance croissante à explorer de multiples formats, capitalisant sur le potentiel de chaque médium. Dans ce contexte, Game of Thrones suit une évolution logique : répondre à la demande des fans par un mix cinéma/télévision.

Au-delà des préquels : un film qui pourrait faire avancer l’histoire

Avec House of the Dragon et la future série A Knight of the Seven Kingdoms, HBO explore principalement le passé de Westeros. Le film Game of Thrones de Warner Bros. pourrait rompre cette tendance en proposant des histoires postérieures à la série principale, ravivant les personnages adorés des fans ou introduisant des protagonistes inédits dans l’univers de Westeros.