Pour la première fois, des séries HBO sont disponibles sur Netflix aux États-Unis. Et la tendance devrait se poursuivre, pour le bonheur des utilisateurs.

C’est une vraie petite révolution qui est en train de se jouer outre-Atlantique. Les abonnés de Netflix américains ne rêvent pas. Il y a vraiment une série HBO sur Netflix. En effet, les cinq saisons de la comédie dramatique acclamée par la critique d’Issa Rae, Insecure, sont désormais disponibles en streaming sur la plateforme aux États-Unis. Et comme si cela ne suffisait pas, d’autres séries HBO arriveront très bientôt dans la mesure où Warner Bros. Discovery (WBD) tente de générer davantage de revenus grâce à son imposant catalogue.

Dans le cadre de ce premier accord, selon une déclaration faite à Deadline, Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under et Ballers arriveront aussi sur la plateforme. Dans le même temps, les utilisateurs de Netflix en dehors des États-Unis pourront (re)découvrir True Blood sur le service. C’est la première fois que du contenu HBO apparaît sur Netflix aux États-Unis, mais cela est déjà arrivé sur Prime Video. Les séries concernées, quant à elles, seront toujours disponibles sur Max.

Il s’agit là, comme annoncé plus haut, pour WBD d’augmenter ses revenus. En fin d’année dernière, l’entreprise retirait un certain nombre de contenus importants de Max, parmi lesquels les très populaires Westworld et The Nevers. Ces séries, ainsi que nombre d’autres du catalogue WBD, sont disponibles sur des canaux gratuits, financés par la pub sur Roku, Tubi et Amazon Freevee.

Et la tendance devrait se poursuivre, pour le bonheur des utilisateurs

David Zaslav, directeur général de Warner Bros. Discovery, et son équipe, ont employé diverses tactiques pour améliorer les revenus de WBD. Cela inclut retirer de nombreuses séries et autres films de Max pour réduire les coûts d’exploitation, annuler des projets d’exclusivité pour Max avant leur finalisation (notamment pour réduire les impôts) et licencier un certain nombre d’employés.