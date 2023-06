Netflix fait disparaître son offre Essentiel au Canada. À quand en France ?

Les abonnés de Netflix sont une fois encore les premiers “testeurs” des nouvelles politiques de la plateforme. Suite à sa décision du mois de février faire payer le partage de compte dans le pays, le service de streaming annonce aujourd’hui que son offre Essentiel ne sera plus disponible. Une information rapportée par The Winnipeg Free Press.

Netflix fait disparaître son offre Essentiel au Canada

Tous les utilisateurs qui sont déjà abonnés à l’offre Essentiel n’ont pas à s’inquiéter, mais s’ils choisissent de changer d’option ou de fermer leur compte, ils ne pourront plus retrouver cette offre. Les nouveaux utilisateurs, quant à eux, n’ont plus accès à cette offre Essentiel, tandis que les abonnés actuels à d’autres offres seront incapables de basculer sur cette offre “dans un futur proche”. Au Canada, l’offre Essentiel est proposée à 9,99 dollars canadiens, tandis que l’offre Standard avec pub coûte 5,99 $ canadiens, l’offre Standard 16,49 $ canadiens et l’offre Premium 20,99 $ canadiens.

Après avoir clamé haut et fort qu’elle ne proposerait jamais de publicités, Netflix faisait précisément cela en novembre 2022, en lançant cette nouvelle offre au Canada, aux États-Unis et dans dix autres pays. Aujourd’hui, avec la décision de supprimer l’offre Essentiel, la plateforme pousse encore davantage ses utilisateurs vers une expérience avec publicité. L’idée est simple : les offres avec publicités peuvent être très bénéfiques pour les revenus de Netflix. Durant le premier trimestre 2023, aux États-Unis, Netflix a gagné davantage d’argent par utilisateur abonné à l’offre Standard avec pub que l’offre Standard. Cette dichotomie est bien réelle alors même que l’offre avec publicité ne coûte “que” 6,99 $ contre 15,49 $ pour l’offre Standard.

À quand en France ?

Nul ne sait quand Netflix fera disparaître cette offre en France, ni s’il le fera un jour, mais si vous voulez éviter de payer davantage ou d’avoir des publicités, le moment est peut-être venu de passer à cette offre Essentiel. En France, l’offre Essentiel coûte 8,99 € par mois, la Standard 13,49 € et la Premium 17,99 € par mois, contre 5,99 € pour l’offre Standard avec pub.