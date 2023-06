Netflix dévoile un teaser pour sa mini-série All The Light We Cannot See. Rendez-vous le 2 novembre prochain.

Avec son événement Tudum organisé ce week-end, Netflix a fait le plein de nouveaux teasers et autres bandes-annonces. Tant pour des contenus qui arrivent bientôt que pour d’autres plus éloignés dans le temps. One Piece et Le Problème à trois corps ont notamment retenu l’attention, mais vous pourriez être passé(e) à côté de l’un des drames les plus terre-à-terre que la plateforme a voulu mettre en avant dans le même temps. Il s’agit de la future adaptation du roman d’Anthony Doerr, All The Light We Cannot See (Toute la lumière que nous ne pouvons voir), lauréat du Prix Pulitzer. Netflix a dévoilé un nouveau teaser pour sa mini-série en quatre parties du même nom.

Netflix dévoile un teaser pour sa mini-série All The Light We Cannot See

Si vous n’avez pas eu la chance de lire l’excellent roman d’Anthony Doerr de 2014, sachez que Toute la lumière que nous ne pouvons voir se déroule durant la Seconde Guerre Mondiale et suit Marie-Laure, une femme française aveugle, et Werner, un orphelin allemand embrigadé dans la grande machine de guerre nazie au début du conflit. Les deux sont liés par la radio. La prose lyrique d’Anthony Doerr est fabuleuse, tout comme l’attention portée aux détails dans tout le roman, avec une grande partie de l’histoire qui se déroule dans la sublime ville de Saint-Malo.

Rendez-vous le 2 novembre prochain

Outre un casting particulièrement prestigieux qui comprend notamment Mark Ruffalo ainsi qu’Aria Mia Loberti et Louis Hofmann dans la peau des deux protagonistes, Toute la lumière que nous ne pouvons voir s’offre aussi de vrais talents derrière la caméra. Steven Knight, plus connu pour son travail sur Locke et Peaky Blinders, a écrit cette adaptation, tandis que le producteur de Stranger Things, Shawn Levy, a réalisé la série. Toute la lumière que nous ne pouvons voir débarquera sur Netflix le 2 novembre prochain. Vous avez donc largement le temps de lire le roman original si le cœur vous en dit.