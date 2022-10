Peaky Blinders : le tournage du film commencera en mai 2023

Steven Knight révèle quand débutera le tournage de l'adaptation cinématographique de Peaky Blinders.

Six mois après la fin de la série télévisée portée par le comédien Cillian Murphy, Peaky Blinders a remporté le prix du meilleur drame lors de l’édition 2022 des National Television Awards qui a eu lieu à l’OVO Arena Wembley au Royaume-Uni. Invité à récupérer la récompense, Steven Knight en a profité pour dater la production du film qui s’intéressera aux histoires méconnues de la Seconde Guerre Mondiale.

Steven Knight est fasciné par la Seconde Guerre mondiale et souhaitait explorer des histoires inédites de cette époque :

Cela fait un moment que j’ai cette idée en tête, une histoire avec les Peakys pendant la Seconde Guerre mondiale et j’ai choisi trois histoires vraies que j’intègre au film. Des histoires vraies, secrètes et inconnues sur la Seconde Guerre mondiale, et j’y ai impliqué les Peakys. Je suis toujours intéressé parce qu’avec la Seconde Guerre mondiale, il se passait tellement de choses et il y avait tellement de morts et de destructions, qu’il s’est passé beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment passées dans les livres d’histoire. C’est donc sur ces choses que je me concentre.