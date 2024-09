Sophie Turner pose ses conditions pour un retour dans Game of Thrones

Dans une récente interview accordée à Variety, Sophie Turner a déclaré qu'un retour à Game of Thrones dépendrait de la présence de l'ancien casting et de l'équipe, car elle chérissait son temps en tant que Sansa Stark et se questionne sur son parcours depuis la fin de la série.

Sophie Turner envisage un retour dans Game of Thrones

L’actrice britannique Sophie Turner, connue pour son rôle de Sansa Stark dans la série phénomène Game of Thrones, a récemment exprimé son désir de retourner à Westeros. Ayant incarné Sansa Stark dès la première saison, elle a vu son personnage évoluer d’une jeune fille naïve à une figure emblématique et souveraine du Nord.

Des conditions strictes

Sophie Turner a exprimé son affection pour son personnage et a laissé entrevoir la possibilité d’un retour, mais à la condition qu’elle retrouve la même équipe de tournage et les mêmes acteurs. Elle a exprimé son interrogation quant à l’évolution de Sansa depuis la fin de la série, se demandant où serait son personnage cinq ans plus tard et si elle serait toujours reine du Nord.

Peut-être que oui, mais il faudrait que ce soit exactement la même équipe et les mêmes acteurs, sinon je ne reviendrais pas. Ce serait alors la saison 9, mais je ne pense pas que nous fassions une saison 9. Cependant, j’ai adoré jouer Sansa, et je me demande souvent ce qu’elle ferait maintenant.

Retour de Game of Thrones : quelles implications ?

La comédienne Sophie Turner a passé une décennie de sa vie à incarner Sansa Stark. Bien qu’elle ait précédemment écarté l’idée d’un spin-off centré sur Sansa, elle a admis qu’elle serait partante pour un spin-off sur les sœurs Stark si Maisie Williams, l’interprète d’Arya Stark, était impliquée. Cependant, malgré ces déclarations, aucun projet de suite n’est actuellement en cours.

Une saison 9 pour Game of Thrones ?

La saison 8 de Game of Thrones a suscité de vives réactions parmi les fans en raison de ses divergences avec l’œuvre de George R.R. Martin. Une saison 9 pourrait être l’occasion de corriger certaines erreurs. Même si le retour de Game of Thrones semble improbable pour l’instant, il n’est pas exclu que la série revienne avec le casting original.