Un célèbre méchant de DC a secrètement fait ses débuts dans le Batman de Tim Burton

Hugo Strange, le célèbre adversaire de Batman, a secrètement fait son entrée dans le Batman de Tim Burton. Bien que sa présence soit discrète, elle témoigne des influences profondes de l'univers DC sur l'œuvre cinématographique et enrichit la complexité du personnage de Batman.

Le paysage cinématographique des super-héros transformé par Batman

Le film Batman de 1989 a marqué un tournant dans l’univers cinématographique des super-héros. Non seulement il a redéfini la façon dont les films à gros budget sont commercialisés, mais il a également fait de Batman le super-héros le plus commercialisable de DC Comics et de Warner Bros. Pictures. Ce succès a ouvert la voie à une multitude de propriétés de super-héros adorées, des suites et reboots à l’univers animé de DC.

Une exploration continue de l’univers Batman de Tim Burton

La série de Tim Burton – qui comprend pas moins de trois chronologies distinctes suivant les événements de Batman Returns – continue d’être explorée à travers des comics comme Batman ’89 et le roman de 2024, Batman: Resurrection par John Jackson Miller. Ce dernier se situe entre Batman de 1989 et Batman Returns, mélangeant des personnages des deux films et explorant comment les citoyens de Gotham City – y compris Batman lui-même – font face aux conséquences du règne de terreur du Joker.

L’introduction rétroactive d’un antagoniste classique : Hugo Strange

Batman: Resurrection introduit le personnage de Hugo Strange, qui se révèle être la version de l’univers Batman de Tim Burton du célèbre méchant de DC. Plus encore, le livre insère rétrospectivement Hugo Strange en tant que personnage mineur dans le film de 1989. Ce retcon établit que le scientifique des Axis Chemicals, qui inspecte et expédie des produits contaminés par Smylex, est en réalité Hugo Strange.

Qui est Hugo Strange ?

Hugo Strange est l’un des principaux antagonistes de Batman, ayant fait sa première apparition dans les comics de Batman de l’âge d’or, précédant même des méchants majeurs comme le Joker. À la fois savant fou et chef du crime, Hugo Strange a utilisé son génie pour créer des dispositifs avancés et ses emblématiques Monster Men. Il est devenu obsédé par Batman, allant même jusqu’à découvrir son identité secrète, ce qui fait de lui l’un des adversaires les plus dangereux de Batman.