DC s’empare d’un moment emblématique du film Spider-Man de la meilleure façon possible

DC réussit brillamment à s'approprier un moment emblématique d'un film Spider-Man, découvrez comment !

Tl;dr Superman & Lois présente une scène similaire à celle de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

La série a exploré l’héritage de Superman à travers de nouveaux personnages.

La série se termine bientôt, laissant un impact mémorable sur l’univers DC.

Une touche de Spider-Man dans Superman & Lois

Dans l’univers DC, la série Superman & Lois a su captiver le public par ses histoires incroyables. Un épisode en particulier présente une scène frappante, étonnamment similaire à un moment emblématique du film Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Le reflet d’un héritage

La saison 4 de Superman & Lois offre une vision inédite de la mort de Superman, explorant l’héritage du personnage. Jonathan et Jordan, manifestant tous deux des pouvoirs, ainsi que des personnages comme Superboy et Steel, ont permis d’élargir la mythologie de Superman. Cette série a réussi à rendre Superman encore plus humain et complexe qu’il ne l’a jamais été.

Une scène iconique recréée

Un des moments les plus célèbres de Spider-Man: Across the Spider-Verse est la prise de risque de Miles Morales. Dans Superman & Lois, une reconstitution de cette scène se produit, partageant les mêmes éléments thématiques. Jonathan, formé par son père, recule d’un énorme rebord de glace avec des mouvements similaires. La tonalité et l’ambiance de cette scène sont incroyablement similaires à celle de Into the Spider-Verse.

Un partage d’héritage

Superman & Lois et Spider-Man: Into the Spider-Verse racontent des histoires de super-héros similaires, montrant comment l’héritage et les idées peuvent être transmis à la génération suivante. Que cette similitude de scène ait été intentionnelle ou non, la scène est émotionnelle et efficace. La série Superman & Lois a beaucoup à dire sur la longévité des histoires de super-héros et sur leur avenir.