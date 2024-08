Robin Williams a failli jouer le Joker dans le film Batman de 1989

S'il avait accepté le rôle proposé par Tim Burton, Robin Williams aurait pu offrir une interprétation du Joker aussi troublante que mémorable.

Ce rôle aurait pu radicalement changer sa carrière.

Robin Williams s’est vu proposer le rôle de Riddler dans Batman Forever.

Sa carrière s’est épanouie dans les films familiaux.

Un Joker manqué : Robin Williams et le Batman de 1989

Figure emblématique d’Hollywood, Robin Williams a marqué des générations entières par son talent d’acteur et de comédien. Il était capable de créer, sur le vif, des personnages et des sketches entiers grâce à son énergie débordante et à sa capacité unique à utiliser son corps, sa voix et son visage. Cette même énergie lui a valu son premier grand rôle dans Mork & Mindy, un spin-off de Happy Days.

Une proposition inattendue

Mais imaginez si Robin Williams avait accepté un rôle qui aurait pu radicalement changer le cours de sa carrière. En effet, il a été approché pour incarner le Joker dans le film Batman de 1989 réalisé par Tim Burton. Une offre qui aurait pu transformer Robin Williams en un intense méchant sur le grand écran.

Il s’est également vu proposer le rôle de Riddler dans Batman Forever, un rôle qui a finalement été attribué à Jim Carrey.

Un parcours marqué par des choix décisifs

En 1989, Robin Williams était encore en train d’établir sa carrière et de trouver sa place dans l’industrie cinématographique. Il venait de sortir de Mork & Mindy et du récent succès de Good Morning, Vietnam en 1987. Si Robin Williams avait accepté le rôle du Joker, il est probable que ce film à succès l’aurait orienté vers des rôles de méchants et des personnages plus sombres.

Entre 1991 et 1993, Robin Williams est apparu dans Aladdin, Hook, Toys, Mrs. Doubtfire, et plusieurs films d’animation, qui ont fait de lui un acteur comique apprécié des familles.

Le destin a tracé un autre chemin

Robin Williams a finalement eu l’occasion de jouer le méchant dans des films comme Insomnia de Christopher Nolan. Cependant, il a trouvé sa vocation dans les films pour toute la famille. Son sourire, son positivisme, et son humour ont fait de lui un acteur unique et irremplaçable. Sa capacité à toucher tous les publics était si spéciale qu’elle continuera à vivre à Hollywood pour toujours.

Sa carrière aurait peut-être pris une autre direction si Robin Williams avait joué le Joker, surtout compte tenu de son affection pour les bandes dessinées et les super-héros. Cependant, l’héritage qu’il a laissé à travers ses performances dans des films comme Flubber, Night at the Museum, Happy Feet, Patch Adams, Jumanji est une richesse que personne ne pourrait remplacer.