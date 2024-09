Tout ce que l’on sait sur le casting de A Knight of the Seven Kingdoms

Voici ce que nous savons actuellement sur le spin-off de 'Game of Thrones'. Qu'est-ce qui, selon vous, rendra cette nouvelle série aussi captivante que l'originale?

Tl;dr Le spin-off de « Game of Thrones », « A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight », est prévu pour 2025.

Le scénario est basé sur les novellas de George R.R. Martin sur Dunk, un chevalier nomade, et son écuyer, Egg.

La série, qui se déroule un siècle avant « Game of Thrones », a été commandée directement en série par Max.

Le tournage a récemment pris fin, avec Peter Claffey et Dexter Sol Ansell dans les rôles principaux.

En route pour Westeros : un nouveau chapitre s’ouvre

La saga de George R.R. Martin, « Game of Thrones », continue de fasciner et de tenir en haleine les fans. Après « House of the Dragon », place à une nouvelle aventure : « A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight ». Cette série, prévue pour 2025, nous fera découvrir deux personnages chers au cœur de l’auteur : Dunk, le chevalier nomade, et son écuyer, Egg.

Une plongée dans le passé de Westeros

Co-écrite par George R.R. Martin et Ira Parker, la série se déroulera environ un siècle avant les événements de la saga originale. L’histoire de Dunk et Egg avait été révélée pour la première fois en 2021 et deux ans plus tard, nous apprenions que la série avait été commandée directement par Max.

Des personnages inédits à l’écran

Le tournage vient de se terminer, avec Peter Claffey dans le rôle de Dunk et Dexter Sol Ansell dans celui d’Egg. La série promet de nous plonger dans une époque où le trône de fer était encore aux mains des Targaryen et où le souvenir du dernier dragon n’avait pas encore disparu de la mémoire collective.

Un avenir prometteur

Les fans de l’œuvre de George R.R. Martin attendent avec impatience cette nouvelle série. Les nouvelles de Dunk et Egg sont particulièrement appréciées pour leur ton plus léger et leur format plus court. Avec « The Hedge Knight », nous pouvons espérer une addition amusante et à plus petite échelle à l’univers de « Game of Thrones ».