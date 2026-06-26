Toy Story 5 écrase déjà Supergirl, et le verdict du box-office se dessine

Toy Story 5 restera numéro un ce week-end

Supergirl viserait une ouverture bien plus basse

Les critiques font déjà la différence

Entre environ 82 et 89 millions d’euros (88 à 96 millions de dollars) attendus pour Toy Story 5 et à peine 37 à 47 millions d’euros (40 à 50 millions de dollars) envisagés pour Supergirl, le match du week-end ressemble moins à un duel qu’à un constat. L’été remplit les salles, oui, mais pas pour tout le monde.

Un week-end, deux trajectoires très différentes

D’après Deadline, le film de Pixar, déjà auteur du plus gros lancement de l’année lors de son premier week-end, devrait garder sans difficulté la tête du box-office américain. C’est loin devant Supergirl, dont les prévisions d’ouverture restent coincées dans le bas de la zone des 40 millions de dollars.

Ce n’est pas juste une question de notoriété. On parle de deux films censés jouer dans la même cour, celle du gros rendez-vous estival. Sauf que dans les faits, le public ne se déplace plus mécaniquement pour n’importe quel blockbuster.

Pourquoi Pixar tient quand d’autres chutent

Le point intéressant, c’est la tenue. Après un énorme démarrage, beaucoup de franchises s’effondrent dès le deuxième week-end, une fois l’effet fans dissipé. The Mandalorian and Grogu l’a montré en mai, avec un passage de 91 millions d’euros (98 millions de dollars) à seulement 23 millions d’euros (24,4 millions de dollars).

Pour Toy Story 5, la mécanique semble différente. Le film a été bien reçu, avec un bouche-à-oreille solide autour de son récit émotionnel, de ses personnages et de son animation. Et ça compte, clairement, à un moment où aller en salle doit redevenir une sortie qui se justifie, surtout pour un film familial où les parents paient plusieurs places.

Supergirl paie des avis trop tièdes

En face, Supergirl arrive avec des retours bien plus mélangés. Son score de 60% sur Rotten Tomatoes est, selon la source, le plus faible du nouvel univers DC. Pas idéal quand le suivi des entrées était déjà modeste avant même la levée de l’embargo critiques.

Pas mal de commentaires pointent un film de super-héros correct sans être marquant, qui exploite mal la présence de Milly Alcock. Si l’accueil avait été plus enthousiaste, l’écart avec Toy Story 5 aurait sans doute été moins brutal. Là, on a surtout l’impression d’un lancement sous surveillance.

Une avance utile avant le vrai embouteillage de juillet

Pour Pixar, cette semaine compte. La concurrence reste encore limitée avant l’arrivée de titres plus lourds en juillet, avec Minions et Monsters pendant le week-end du 4 juillet, puis le remake live-action de Moana chez Disney la semaine suivante.

D’ici là, Toy Story 5 peut capitaliser. Le film a déjà cumulé environ 306 millions d’euros (328,9 millions de dollars) dans le monde et file vers le seuil du 930 millions d’euros (1 milliard de dollars). Pour Supergirl, le vrai sujet dépasse ce week-end. C’est la capacité de DC à lancer un film moyen dans un marché qui pardonne de moins en moins la tiédeur.