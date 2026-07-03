Tesla retrouve des couleurs sur le marché des voitures électriques

Tesla a largement dépassé les attentes au deuxième trimestre avec plus de 480.000 voitures livrées. Un vrai signal, malgré un marché américain moins porteur.

En bref Tesla signe un fort rebond de ses livraisons.

Les Model 3 et Model Y restent les principaux moteurs des ventes.

Le constructeur repart à la hausse, malgré une baisse de fond persistante.

Le vrai signal, il est là. Tesla a fait bien mieux que ce qu’attendait Wall Street au deuxième trimestre, avec plus de 480.000 véhicules livrés. Dans un marché des véhicules électriques moins dynamique aux États-Unis, ce n’est pas juste un bon chiffre. C’est un rappel assez clair que la marque sait encore aller chercher de nouveaux acheteurs.

Des chiffres qui réveillent tout le monde

Tesla a annoncé avoir livré plus de 480.000 voitures sur le trimestre, soit plus de 120.000 de plus qu’au premier trimestre. En volume brut, c’est même son meilleur deuxième trimestre à ce jour. Et vu l’écart avec les attentes du marché, la performance ne passe pas pour un petit mieux technique. Ça pèse, tout simplement.

Ce rebond remet un peu d’air dans une séquence qui commençait à sentir le sable dans les rouages. Pas de miracle pour autant, mais une vraie accélération. Et quand une boîte aussi scrutée que Tesla surprend à la hausse, on regarde forcément plus loin que le simple total de livraisons.

Le duo Model 3 et Model Y porte presque tout

Côté production, Tesla dit avoir assemblé 451.758 véhicules sur la période. Dans le lot, 442.936 étaient des Model 3 et Model Y. Pas besoin de tourner autour du pot, c’est ce duo qui fait le gros du score.

Pour les livraisons, même logique. Tesla a écoulé 467.762 Model 3 et Model Y, tandis que 12.364 unités relevaient de la catégorie des autres modèles. Là-dedans, on retrouve le Cybertruck, mais aussi les Model S et Model X en fin de production. Résultat, la gamme cœur de business continue de tenir la baraque.

Un rebond net, mais pas encore la fin du problème

Ce trimestre est le meilleur de Tesla en ventes globales depuis le troisième trimestre 2025, quand le groupe avait expédié presque 500.000 véhicules dans le monde. Dit autrement, la machine repart, au moins sur ce point précis. Clairement, ce n’est pas anodin.

Mais il ne faut pas lisser ce que racontent aussi ces chiffres. Tesla reste confronté à une tendance de fond de baisse des ventes qui dure depuis deux ans. La différence, c’est que le constructeur montre ici quelques leviers concrets pour freiner cette pente, avec son expansion géographique et des versions moins chères des Model 3, Model Y et Cybertruck. Ce trimestre ne gomme pas tout. Il prouve juste que le rebond n’a rien d’un accident.