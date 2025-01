Tesla réinvente le Model Y pour séduire le marché chinois

Face à une concurrence de plus en plus vive en Chine, Tesla mise sur une version repensée de son SUV électrique phare pour renforcer son attractivité.

Tl;dr Tesla dévoile en Chine un Model Y amélioré, avec un prix légèrement revu à la hausse et des innovations technologiques.

Tesla mise sur des avantages financiers et des fonctionnalités avancées pour se démarquer dans un marché chinois très compétitif.

Ce lancement stratégique s’inscrit dans les efforts de Tesla pour maintenir sa position face à des rivaux locaux comme BYD, Nio et Xpeng.

Un repositionnement stratégique face à la concurrence locale

Le nouveau Model Y sera proposé à partir de 263.500 yuans (environ 35.935 dollars), soit une augmentation de 5,4% par rapport au modèle précédent. Les premières livraisons sont attendues en mars, mais ce modèle est actuellement réservé au marché chinois. Cette mise à jour intervient après que Tesla a enregistré en 2024 sa première baisse annuelle des livraisons. Face à des rivaux comme BYD, Nio et Xpeng, Tesla renforce sa présence en Chine où le Model Y reste l’un des véhicules électriques les plus populaires.

Des améliorations technologiques et des performances accrues

Parmi les nouveautés, le Model Y propose une accélération améliorée, atteignant les 100 km/h en seulement 4,3 secondes. Le modèle Long Range offre également une autonomie supérieure par charge par rapport à son prédécesseur. Ces évolutions visent à répondre aux attentes d’une clientèle exigeante et à surpasser les modèles concurrents dans le segment des SUV entre 250 000 et 350 000 yuans, un marché particulièrement compétitif en Chine.

Tesla attire les clients chinois avec des incitations financières

Pour attirer davantage de clients, Tesla propose des avantages financiers, dont un plan de financement à 0 % d’intérêt sur cinq ans. L’entreprise mise également sur des fonctionnalités intelligentes et des services localisés pour séduire le marché chinois. Selon Jason Low, analyste chez Canalys, Tesla doit continuer à innover dans les technologies d’assistance à la conduite et dans l’expérience utilisateur pour maintenir son avantage compétitif face à des rivaux toujours plus agressifs.

Vers un modèle plus accessible pour relancer les ventes mondiales ?

Malgré l’arrivée du Cybertruck fin 2023, Tesla n’a pas encore introduit de modèle véritablement novateur depuis plusieurs années. Les investisseurs attendent avec impatience l’annonce d’un véhicule plus abordable, qui pourrait voir le jour en 2025 selon des indices laissés par la marque. En attendant, la hausse de 70% de l’action Tesla sur 12 mois reflète la confiance des marchés, soutenue par les relations étroites entre Elon Musk et le président élu Donald Trump, ainsi que par l’engouement persistant pour les véhicules électriques.