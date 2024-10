Certains Cybertruck ont déjà droit à la conduite totalement autonome de Tesla

Selon certains propriétaires, la toute dernière version 2024.32.20 est désormais disponible en accès anticipé. Quelles nouvelles fonctionnalités cette mise à jour pourrait-elle apporter ?

Tl;dr Tesla lance la fonctionnalité Full Self-Driving (FSD) pour les premiers propriétaires du Cybertruck.

La version supervisée 12.5.5 v12 de FSD est livrée exclusivement aux utilisateurs du programme d’accès anticipé.

La fonctionnalité FSD a été testée avec succès en conditions de circulation réelles.

Les premiers propriétaires du Cybertruck de Tesla reçoivent la fonctionnalité Full Self-Driving (FSD)

Les acheteurs qui ont déboursé au moins 93 990 dollars pour être parmi les premiers à posséder (et tester en version bêta) le Cybertruck de Tesla, attendaient depuis longtemps une fonctionnalité clé promise par le constructeur : la conduite entièrement autonome, ou Full Self-Driving (FSD). Selon plusieurs utilisateurs du forum Cybertruck Owners Club, dont un Angeleno qui a posté une vidéo, cette fonctionnalité est enfin arrivée en accès anticipé pour certains utilisateurs, comme l’a rapporté Electrek.

Une fonctionnalité en accès limité

Après que Tesla a promis que la FSD arriverait sur les Cybertrucks en septembre, la version supervisée 12.5.5 v12 (la plus récente disponible) est en cours de déploiement, mais uniquement pour les utilisateurs du programme d’accès anticipé. Cela signifie que cette fonctionnalité, incluse dans le package de base du Tesla Cybertruck, ne sera pas disponible pour la majorité des acheteurs avant au moins un mois, en se basant sur l’historique de déploiement de la FSD par Tesla.

Test réussi de la fonctionnalité FSD

Selon le témoignage d’un utilisateur du forum Cybertruck Owner’s Club, espresso-drumbeat, la FSD a fonctionné sans accroc pendant le court laps de temps où elle a été testée. Elle a guidé le véhicule à travers une zone urbaine, puis sur une bretelle d’autoroute, avant de rejoindre l’autoroute I5 en direction de Los Angeles, le tout dans un trafic relativement léger en soirée.

La FSD, une avancée majeure pour Tesla

La description de la mise à jour indique que la FSD (Supervisée) v12 comprend une surveillance de l’attention basée sur la vision avec des lunettes de soleil et fusionne la ville et l’autoroute en une seule pile logicielle. En d’autres termes, c’est la première version à gérer entièrement la conduite à l’aide d’une intelligence artificielle de bout en bout. Après le début des livraisons du Cybertruck il y a 10 mois, la FSD était très attendue.

Elon Musk a récemment promis une conduite autonome non supervisée d’ici à la fin de 2025, mais il fait cette même promesse depuis près de 10 ans et elle n’est toujours pas réalisée. La pression est plus forte que jamais, car la société doit dévoiler son produit de robotaxi dépendant de la FSD le 10 octobre prochain.