Elon Musk annonce une nouvelle date pour la présentation du Robotaxi Tesla

L'échéance était initialement prévue pour août, mais elle a finalement été reportée.

L’automne sera marqué d’un jalon important pour Tesla. Elon Musk, le CEO de la société, a repoussé la date de la grande révélation du Robotaxi au 10 octobre, lors d’une conférence sur les bénéfices tenue mardi dernier. Cette date, initialement fixée au 8 août, a été repoussée pour permettre à l’équipe de peaufiner le Robotaxi et d’y ajouter quelques éléments supplémentaires avant son lancement.

Selon un récent rapport de Bloomberg, il semblerait que le report de cet événement à octobre aurait été décidé afin de donner plus de temps aux équipes travaillant sur les Robotaxis de concevoir des prototypes supplémentaires. « L’idée est de construire une flotte de voitures entièrement autonomes qui transporteront les passagers sans l’intervention d’un chauffeur », a déclaré Musk.

Requested what I think is an important design change to the front, and extra time allows us to show off a few other things

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2024