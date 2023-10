Tesla lance une nouvelle Model Y en Chine, mais... ce n'est probablement pas la mise à jour Project Juniper tant attendue.

Tesla Chine vient tout juste de proposer à la vente une nouvelle Model Y, mais il ne s’agit pas d’une aussi grande mise à jour que celle opérée récemment sur la Model 3. Cette nouvelle Model Y propose peu ou prou le même design extérieur, bien que les roues Gemini standard soient désormais peintes en noir (au lieu de argent et noir).

À l’intérieur, cette nouvelle version de la Model Y, car c’en est tout de même bel et bien une, hérite de certains des traits de la dernière Model 3 en date. Par exemple, on retrouve un bandeau LED pour l’éclairage ambiant courant tout le long du tableau de bord. L’écran principal, lui, semble inchangé, et l’écran arrière, pour le passager arrière, a disparu.

Les spécifications, quant à elles, sont aussi légèrement différentes. Le modèle de base, par exemple, affiche une autonomie de 554 kilomètres (en augmentation par rapport aux 545 km du modèle précédent) et un 0 à 100 km/h en 5,9 secondes (contre 6,9 secondes auparavant). La variante longue autonomie, de son côté, affiche une autonomie maximale de 688 km, contre seulement 600 km précédemment.

Le tarif, lui, reste exactement le même. Cette nouvelle Model Y est proposée en Chine à partir de 263 900 yuans, soit environ 34 210 €.

Ce n’est probablement pas la mise à jour Project Juniper tant attendue

À la question que les fans se posent certainement : s’agit-il de la tant attendue mise à jour Project Juniper ?, la réponse est probablement non. Cette voiture aura certainement des modifications, tant intérieures qu’extérieures plus importantes, très similaires à ce que l’on a pu voir récemment avec la nouvelle Model 3. La Model Y actuellement vendue en Chine est probablement un modèle de transition, pour donner aux clients des raisons supplémentaires d’acheter la voiture avant que le modèle Juniper n’arrive sur le marché en 2024.

Difficile par ailleurs de savoir si ce modèle sera commercialisé en dehors de la Chine. Le PDG de Tesla, Elon Musk, n’a fait aucune annonce en ce sens, pour le moment, et cette Model Y n’est pas disponible sur le store en ligne français, par exemple. À suivre !