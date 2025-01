Tesla fait face à une chute de ses ventes

Alors que le constructeur automobile de voitures électriques Tesla dominait le marché des véhicules électriques, l’année 2024 a révélé ses faiblesses, avec des résultats en deçà des attentes du marché.

Tl;dr En 2024, Tesla enregistre sa première baisse annuelle de production et de livraisons.

La demande pour les modèles vieillissants de Tesla recule face à la montée en puissance de concurrents, notamment en Chine, où BYD grignote des parts de marché.

L’environnement politique changeant et les attentes élevées pour de nouveaux modèles abordables et innovants posent des défis majeurs pour Tesla.

Des chiffres annuels en baisse

En 2024, Tesla a produit 1,77 million de véhicules, soit une baisse de 4% par rapport à 2023, et livré 1,79 million de voitures, une diminution de 1%. Ces chiffres marquent un tournant pour l’entreprise américaine, habituée à une croissance constante. Bien que la firme ait enregistré un quatrième trimestre record, avec 495.570 véhicules livrés et 459.445 produits, cela n’a pas suffi à redresser les performances annuelles. Tesla a également déployé 31,4 GWh en stockage d’énergie sur l’année, un domaine où elle continue de progresser.

Un contexte de concurrence et de demande en recul

Le PDG Elon Musk avait prévenu : la demande pour les modèles actuels de Tesla, notamment les Model 3 et Model Y, est en baisse face à une concurrence féroce. Des acteurs comme BYD, en Chine, grignotent des parts de marché cruciales. Le Cybertruck, bien que populaire, n’a pas pu compenser les ventes perdues. Le ralentissement global du marché des véhicules électriques en 2024 reflète une saturation croissante et une incertitude économique chez les consommateurs.

Des attentes non atteintes à Wall Street

Les résultats de Tesla ont déçu Wall Street : alors que les analystes anticipaient 504.800 livraisons au quatrième trimestre, la société est restée en deçà de ces attentes. Cette déception a provoqué une chute de 5% du cours de l’action Tesla. Si les livraisons et les déploiements énergétiques du quatrième trimestre sont des records, ils n’effacent pas les inquiétudes concernant la trajectoire globale de l’entreprise.

Un avenir incertain dans un climat politique tendu

L’avenir de Tesla est d’autant plus incertain que l’arrivée de Donald Trump à la présidence pourrait mettre fin à certaines aides, comme le crédit d’impôt de 7500 dollars pour les véhicules électriques. Elon Musk mise sur une Tesla plus abordable en 2025 et un Cybercab autonome en 2026, mais ces projets devront surmonter de nombreux défis. Par ailleurs, la dépendance de Tesla au marché chinois reste un enjeu majeur, la montée en puissance des fabricants locaux compliquant encore plus la donne pour l’entreprise américaine.