Obsession écrase le box-office et bouscule la hiérarchie horreur

Porté par un bouche-à-oreille rare, Obsession enchaîne les records et dépasse Blair Witch comme Get Out. Un cas presque sans équivalent.

En bref Obsession bat un record historique au box-office

Son bouche-à-oreille porte un run très inhabituel

Le film doit maintenant résister aux mastodontes d’été

Un record qui dépasse le simple carton surprise

Obsession vient de franchir un cap qui parle à toute l’industrie. D’après Deadline, le film a cumulé environ 264 millions d’euros (286,5 millions de dollars) dans le monde, assez pour dépasser The Blair Witch Project et ses environ 229 millions d’euros (248,6 millions de dollars). Résultat, il devient le plus gros rachat de festival de tous les temps au box-office.

Même avec l’autre comptage cité par Variety, autour de 244 millions d’euros (265 millions de dollars), le constat ne change pas. Le film reste au-dessus de The Blair Witch Project et de Get Out, qui avait terminé à environ 239 millions d’euros (259,9 millions de dollars). On ne sait pas pourquoi les deux médias n’affichent pas le même total, mais sur le fond, ça ne change rien, Obsession a déjà verrouillé sa place dans l’histoire récente du genre.

Pourquoi ce parcours sort complètement des standards

Ce qui impressionne, ce n’est pas seulement le score final. C’est la forme de la courbe.

Le cinéma d’horreur, d’habitude, vit sur un gros démarrage puis encaisse une chute plus ou moins rude. C’est aussi pour ça que les studios en raffolent, les budgets restent souvent contenus. Ici, on parle d’un film fabriqué pour environ 690 000 euros (750 000 dollars), avec une distribution largement inconnue. Son premier week-end domestique a rapporté environ 16 millions d’euros (17,1 millions de dollars). En trois jours, il était déjà rentable.

Mais le plus rare arrive après. Obsession a fait mieux que son week-end de lancement lors de chacun des week-ends suivants. Sa première baisse n’est arrivée que ce week-end. Même pour l’horreur, clairement, on sort du cadre habituel.

Le vrai moteur, c’est le bouche-à-oreille

Au départ, rien ne promettait un tel emballement. Après un passage remarqué au Toronto International Film Festival, le film est sorti mi-mai presque discrètement.

Puis la mécanique s’est emballée. Le bouche-à-oreille a grossi semaine après semaine, au point d’emmener le film bien au-delà du noyau des fans d’horreur. La source insiste sur deux leviers, un pitch immédiatement compréhensible et la performance d’Inde Navarrette, présentée comme un vrai moment de révélation. S’est ajoutée cette idée simple, mais décisive, le film se vit mieux en salle, avec un public. Et aujourd’hui, vous le voyez partout, c’est souvent ce qui fait la différence quand il faut convaincre de quitter son canapé.

Et maintenant, jusqu’où peut-il tenir ?

Le plus honnête, c’est de dire qu’il n’y a pas vraiment de modèle comparable. Un mois après sa sortie, Obsession devrait logiquement commencer à descendre, d’autant que Toy Story 5 et Supergirl arrivent bientôt.

Mais le film a encore terminé deuxième ce week-end, derrière Disclosure Day. Il ne prendra sans doute pas la première place face à Toy Story 5, mais rester dans le top 5 paraît tout à fait crédible. Et ce détail compte, parce qu’il raconte quelque chose de plus large, un été où les grosses machines patinent pendant qu’un petit film trouve, lui, une vraie raison d’exister en salle.