Les meilleures applications pour vos visioconférences

Alors que Skype de Microsoft va disparaître en mai 2025, de nombreuses solutions innovantes prennent le relais pour assurer des communications fiables et protégées.

Tl;dr Le service de visioconférence Skype cessera d’exister le 5 mai 2025 après 23 ans d’existence.

Microsoft recommande de migrer vers Teams, qui permet de récupérer automatiquement les contacts et conversations Skype.

D’autres alternatives fiables comme Google Meet, Zoom, Webex, Discord et Signal offrent des solutions adaptées aux besoins personnels ou professionnels.

Skype tire sa révérence : que faire maintenant ?

Microsoft a récemment annoncé que Skype fermera définitivement le 5 mai 2025. Les utilisateurs sont invités à migrer vers Microsoft Teams ou à télécharger leurs données avant cette date. Ceux qui choisiront Teams pourront transférer automatiquement leurs contacts et conversations. Teams propose des appels individuels et en groupe, des fonctions de partage de fichiers et une sécurité renforcée. Il permet d’accueillir jusqu’à 10.000 participants, bien au-delà de Skype. Accessible gratuitement avec les identifiants Skype, Teams est disponible sur PC, Mac, Android, iOS et en version web.

Avant de quitter Skype, il est recommandé d’exporter ses données. Pour cela, connectez-vous à votre compte Skype, puis accédez aux paramètres, rubrique « Compte et profil ». Ensuite, rendez-vous sur le portail web pour choisir d’exporter vos contacts, numéros d’identification ou l’historique des discussions. Une fois votre demande validée, vous recevrez un lien de téléchargement. Cette sauvegarde garantit que vos messages et fichiers importants restent accessibles à l’avenir. Un réflexe utile si vous envisagez de passer à une autre plateforme.

Microsoft Teams : la transition naturelle pour les utilisateurs Skype

Microsoft Teams est l’alternative logique proposée par Microsoft pour remplacer Skype. Avec des fonctionnalités avancées, il s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Teams permet de passer des appels vidéo de grande envergure, d’intégrer des outils comme OneDrive ou Office 365, et de gérer des projets en équipe. La plateforme est gratuite pour les anciens utilisateurs de Skype, avec des options payantes pour les entreprises. Sa sécurité renforcée et ses nombreuses intégrations en font un choix solide pour ceux qui veulent une solution complète.

Des alternatives gratuites et payantes à Skype

Outre Teams, plusieurs applications offrent des services similaires à Skype. Google Meet propose des appels gratuits jusqu’à 100 participants, mais limite à 60 minutes les réunions de plus de trois personnes sans abonnement. Zoom est populaire, mais sa version gratuite impose une limite de 40 minutes par réunion. Webex de Cisco offre des fonctions comparables avec des forfaits abordables. Discord, bien que conçu pour les gamers, permet des appels vidéo illimités jusqu’à 25 personnes. Enfin, Signal se démarque par sa gratuité et son chiffrement, avec un plafond de 50 participants.

Et pour des appels plus informels ?

Pour des appels vidéo simples avec amis ou famille, plusieurs applications restent incontournables. WhatsApp permet des appels vidéo de groupe sur mobile de manière intuitive. Facebook Messenger offre une alternative accessible depuis mobile ou navigateur, tandis que FaceTime, exclusivement pour les utilisateurs Apple, reste une solution fluide et fiable. Ces services sont idéaux pour des discussions en petit comité, sans configuration complexe. Ils sont tous gratuits, ce qui en fait des choix parfaits pour les besoins du quotidien, hors cadre professionnel.