De faux messages d’erreur Google Meet utilisés par les hackers pour infecter vos PC et Mac !

Ne vous laissez pas piéger par des faux messages d'erreur Google Meet utilisés par des pirates pour infecter vos PC et Mac avec des logiciels malveillants.

Tl;dr Les utilisateurs de Google Meet sont ciblés par une nouvelle campagne de malware.

La campagne utilise des faux emails et sites web pour infecter les ordinateurs.

Il est primordial de vérifier les URLs et d’utiliser un bon logiciel antivirus.

Une nouvelle menace pour les utilisateurs de Google Meet

Malgré la diminution de l’usage des appels vidéo, ils demeurent une ressource incontournable pour des millions de personnes, dont moi-même, pour le télétravail. De ce fait, ils constituent une cible privilégiée pour les pirates informatiques. Une nouvelle campagne de malwares démontre comment ces derniers peuvent être l’appât idéal pour les utilisateurs de PC et de Mac insouciants.

Selon BleepingComputer, une entreprise française de cybersécurité a mis en évidence une nouvelle campagne de ClickFix. Cette dernière utilise de fausses pages Google Meet pour tromper les gens et les inciter à infecter leurs PC et Mac avec des logiciels malveillants. Ce n’est pas la première fois que je mets en garde contre ClickFix. En juin dernier, les pirates informatiques ont utilisé cette technique d’ingénierie sociale pour cibler les utilisateurs de Google Chrome et Microsoft Word à travers de faux messages d’erreur. Comme vous pouvez le voir, c’est très efficace, c’est pourquoi ils ont maintenant commencé à s’attaquer aux utilisateurs de Google Meet. Cela est logique, l’urgence de rejoindre un appel vidéo à temps est le moyen parfait pour amener les gens à baisser leur garde.

La première chose à faire pour se prémunir contre de telles attaques est de faire preuve de prudence lors de la vérification de votre boîte de réception. Il faut se méfier des emails provenant d’expéditeurs inconnus et ceux qui véhiculent un sentiment d’urgence dans le but de vous faire cliquer sur les liens ou télécharger les pièces jointes qu’ils peuvent contenir. De plus, il est recommandé d’examiner les URL. Il est facile de vérifier le site officiel d’une entreprise ou d’un service et de voir à quoi ressemblent leurs pages. Ainsi, vous pouvez déterminer si un lien est suspect avant de cliquer réellement dessus.

En ce qui concerne la protection de votre PC ou Mac, il est important de vous assurer que vous utilisez le meilleur logiciel antivirus avec vos ordinateurs Windows et le meilleur logiciel antivirus Mac avec vos ordinateurs Apple. Ils sont tous deux dotés d’un logiciel antivirus gratuit intégré sous la forme de Windows Defender et XProtect, mais un logiciel antivirus payant est généralement mis à jour plus fréquemment pour vous protéger de toutes les dernières menaces.

ClickFix est une technique d’ingénierie sociale qui a connu un grand succès jusqu’à présent et tout au long de cette année, nous avons vu les pirates informatiques lancer plusieurs campagnes qui l’utilisent. Par conséquent, ce n’est pas le type de menace ou de technique d’attaque qui disparaîtra de sitôt.