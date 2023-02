Mercedes-Benz intègre les réunions WebEx dans ses nouvelles Classe E, pour des vidéoconférences directement depuis sa voiture (à l'arrêt bien sûr, pour la vidéo).

Mercedes-Benz avait offert un aperçu plus détaillé de l’intérieur de sa nouvelle Classe E avec son tableau de bord si chic. Vraiment très réussi ! La voiture électrique embarque par ailleurs un nombre impressionnant de technologies, y compris la conduite autonome de Niveau 3 et tout un tas d’apps qu’il vous faudra payer en supplément si vous les voulez. La voiture semble aussi très confortable. Suffisamment confortable, peut-être, pour en faire un bureau sur roues.

Mercedes-Benz intègre les réunions WebEx dans ses nouvelles Classe E

Si c’est votre cas, sachez que vous avez de la chance. Mercedes-Benz a en effet signé un partenariat avec Cisco pour intégrer les appels audio et vidéo WebEx ainsi que les capacités audio propulsées par l’intelligence artificielle WebEx – tout le nécessaire pour qu’un employé ne décroche pas du travail, en somme -. Cette collaboration a été annoncée durant l’événement Classe E de la semaine dernière, avec les derniers détails durant le Mobile World Congress. “Ce partenariat permettra d’aider les gens à accomplir leur travail en sécurité et dans le confort de leur véhicule”, déclaraient les deux entreprises dans un communiqué de presse. Mieux que de travailler au bureau, chez soi ou même dans un café ? Chacun se fera son avis.

Pour des vidéoconférences directement depuis sa voiture (à l’arrêt bien sûr, pour la vidéo)

Au cas où vous auriez absolument besoin de rejoindre une réunion alors que vous êtes au volant, ce qui, espérons-le, doit rester très rare, les entreprises offrent “la meilleure des réductions de bruit” grâce à la technologie d’intelligence audio de WebEx. Les appels resteront audio uniquement à moins que vous ne soyez garé(e), ce qui est logique. Vous aurez alors accès au flux vidéo, à la transcription propulsée par l’IA, au partage de contenu et même aux réactions via emoji. Il y aura aussi une app WebEx dans le Mercedes Benz Car App Store, et avec la connexion Wi-Fi et cellulaire intégrée dans la voiture, vous n’aurez même pas besoin de votre smartphone pour rejoindre une réunion.

Ce n’est pas la première fois qu’une app de ce genre s’invite dans une voiture. WebEx est déjà compatible avec Car Play, tout comme Microsoft Teams. WebEx est aussi disponible sur certains modèles Ford. Si vous voulez vraiment profiter des réunions WebEx au volant d’une Classe E 2023, vous pourrez le faire lorsque celles-ci arriveront en concession. Les premières livraisons sont attendues pour ce printemps aux États-Unis.