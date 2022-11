Microsoft Teams dévoile une vue dédiée à la langue des signes. De quoi simplifier l'utilisation de cette technologie pour les déficients auditifs.

Les appels vidéo ont pris une grande place dans nos vies, professionnelle comme personnelle, surtout depuis la pandémie de Covid-19 et les différents confinements imposés par les gouvernements. Cela a eu des conséquences très diverses sur le monde du travail. Il aura fallu adapter certains aspects, notamment en ce qui concerne l’accessibilité. Aujourd’hui, Microsoft Teams simplifie les réunions en langue des signes.

Il est en effet désormais bien plus simple de participer à des réunions Microsoft Teams si vous avez des problème d’audition. La firme de Redmond a introduit une vue langue des signes qui permet aux participants sourds ou déficients auditifs, ainsi qu’à leurs interprètes, de se prioriser les uns les autres pendant les réunions. Ces flux vidéo restent cohérents pendant la réunion, à une taille suffisamment grande pour que les signes puissent être parfaitement visibles. Vous pourrez voir jusqu’à deux autres signeurs dans une réunion et la vidéo restera suffisamment grande même lorsque des slides ou des partages d’écran sont affichés.

De quoi simplifier l’utilisation de cette technologie pour les déficients auditifs

Cette vue permet aussi d’avoir les préférences “en position fixe” grâce à un nouveau panneau d’accessibilité, selon Microsoft. Vous n’aurez ainsi pas à vous inquiéter pour épingler les interprètes ou activer le sous-titrage chaque fois qu’un appel Teams commence. Vous pourrez plonger directement dans le vif du sujet sans devoir perdre du temps à modifier les options.

À noter, cette vue pour la langue des signes et ce panneau d’accessibilité sont actuellement disponibles uniquement via une Public Preview accessible au cas par cas pour les utilisateurs. Le déploiement démarrera pour tous les clients commerciaux et gouvernementaux dans les “semaines à venir”, selon Microsoft. Il pourrait cependant falloir attendre un long moment avant que tout un chacun puisse en profiter. Quoi qu’il en soit, cela devrait permettre de simplifier grandement les appels vidéo à celles et ceux qui ont une audition limitée, et ceci pourrait faire de Teams une option plus viable si des alternatives comme Zoom ne parviennent pas à suivre sur ce segment.