Xbox Keystone : Microsoft met au placard sa console dédiée au cloud gaming

Microsoft a décidé de renoncer à commercialiser la Xbox Keystone en raison d'un prix qui n'aurait pas été attractif parce qu'elle était trop chère à produire.

Bien décidé à imposer le Xbox Cloud Gaming dans les foyers du monde entier afin d’attirer de nouveaux joueurs et par conséquent de nouveaux abonnés au Xbox Game Pass, l’éditeur américain Microsoft fait le nécessaire pour diversifier son offre avec plusieurs partenariats (Samsung et les TV connectées, Logitech et la console portable G Cloud ou encore Meta et les casques de réalité virtuelle Quest 2) en dépit de proposer des expériences vidéoludiques à la hauteur de Sony Interactive Entertainment, son principal concurrent depuis des années sur le marché des jeux vidéo.

Microsoft’s Xbox streaming console "Keystone" was pushed back because of its price https://t.co/CXEmabn763 pic.twitter.com/csA6kLyFYX — The Verge (@verge) November 16, 2022

Si Microsoft avait également prévu de proposer la Xbox Keystone, en complètement des Xbox Series X et Xbox Series S, la console dédiée au cloud gaming avec une manette a finalement été mise de côté. Pour Phil Spencer, le patron du gaming au sein de la firme de Redmond, explique que le prix aurait posé problème :

La console que nous avons créée et que les gens ont vue, Keystone, était plus chère que nous le voulions lorsque nous l’avons réellement élaborée avec le matériel que nous avions à l’intérieur, et nous avons décidé de concentrer les efforts de cette équipe sur la distribution de l’application de streaming pour les téléviseurs connectés. Avec Keystone, nous nous concentrons toujours sur la question et sur le moment où nous pouvons obtenir les bons coûts, mais lorsque vous avez la Xbox Series S à 299 dollars, et que pendant les fêtes de fin d’année vous verrez des promotions, vous aurez évidemment la Xbox Series X plus chère, je pense que pour qu’un boîtier de streaming uniquement ait un sens, l’écart de prix par rapport à la Xbox Series S doit être assez important.

Microsoft est prêt à attendre avant de proposer la Xbox Keystone

Dans le podcast Decoder de The Verge, Phil Spencer a évoqué une fourchette de prix qu’il aimerait atteindre lorsque la Xbox Keystone sera réellement commercialisée :

Je ne veux pas annoncer de prix spécifique, mais je pense qu’il faut être à 129 dollars, 99 dollars, quelque part là-dedans pour que cela ait un sens à mon avis, car nous n’en étions pas là. Nous n’étions pas là avec le contrôleur. Et j’aime cette initiative. La raison pour laquelle elle est sur mon étagère est que l’équipe a retroussé ses manches et en neuf mois ils ont fabriqué cette chose. Et un groupe d’entre nous l’a ramené à la maison et ça a marché. Ça a vraiment, vraiment bien marché. Lorsque vous développez de nouveaux produits, il s’agit toujours de savoir si vous avez le bon design ? Est-ce que vous avez la bonne interface utilisateur ? Est-ce que vous avez la bonne proposition client ? Et la proposition client inclut le prix, et je pense que nous savions tous que nous étions un peu en retrait sur le prix.