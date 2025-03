WhatsApp prépare une nouvelle fonctionnalité pour simplifier vos discussions

Avec l'arrivée des fils de discussion, la messagerie WhatsApp vise à résoudre l'un des plus grands problèmes des utilisateurs : la gestion des conversations longues et encombrées.

Tl;dr WhatsApp développe une fonctionnalité de fils de discussion pour regrouper les réponses à un même message et faciliter la navigation dans les longues conversations.

Cette fonctionnalité sera disponible pour les chats individuels, de groupe, de communautés et de canaux, bien qu’en phase de test pour certains cas.

Un aperçu montre que les utilisateurs pourront consulter les réponses liées à un message via un pop-up, améliorant ainsi l’organisation des échanges.

Une gestion simplifiée des conversations longues

WhatsApp a annoncé qu’il développait une fonctionnalité de fils de discussion qui facilitera la navigation dans les conversations. Aujourd’hui, lorsqu’une conversation devient longue et qu’une série de réponses éparpillées répondent à des messages différents, il peut être difficile de suivre. Le nouveau système permettra de créer un fil de discussion dédié à chaque réponse, rendant les échanges plus clairs. Au lieu de faire défiler la conversation pour retrouver une réponse précise, les utilisateurs pourront consulter directement un ensemble de messages reliés à un même fil. Cette nouveauté devrait grandement améliorer l’expérience des utilisateurs sur WhatsApp, notamment lors de discussions de groupe ou de discussions très actives.

Un fonctionnement pour tous les types de chats

La fonctionnalité sera disponible dans différents types de chats : discussions individuelles, groupes, communautés et canaux. Cela permettra aux utilisateurs de garder une vue claire de leurs échanges, peu importe la plateforme utilisée. En particulier, les discussions de groupe ou les canaux, où les messages peuvent se perdre parmi les multiples réponses, bénéficieront beaucoup de cette mise en place. Cependant, bien que la fonctionnalité soit en développement, il est important de noter que la possibilité de répondre aux messages dans les canaux reste également en phase de test et n’est pas encore disponible pour tous. WhatsApp n’a pas encore précisé une date de lancement, mais cette fonctionnalité semble prometteuse pour une gestion plus fluide des échanges.

Un aperçu visuel du futur des discussions

Dans une récente mise à jour de la version bêta Android 2.25.7.7, WABetaInfo a pu repérer un aperçu de ce à quoi ressembleront les fils de discussion. Lorsqu’un utilisateur clique sur un message cité, il pourra voir l’ensemble des réponses liées à ce message dans un pop-up plein écran. Cela permettra de suivre facilement les échanges associés à une question ou à un point précis de la conversation. Cependant, il semble que le message original auquel on répondra ne sera pas affiché directement dans le fil de discussion, mais uniquement les réponses connexes. Ce changement visuel devrait faciliter l’orientation dans les longues discussions, surtout dans les chats de groupe où plusieurs sujets peuvent s’entrelacer.

Un outil très attendu pour organiser les échanges

Cette fonctionnalité de fils de discussion est une grande nouveauté pour WhatsApp, et elle devrait apporter une réelle valeur ajoutée pour ceux qui utilisent régulièrement l’application pour organiser des projets ou planifier des événements en groupe. De plus, pour les utilisateurs qui cherchent souvent à retrouver des réponses anciennes, cette fonction de suivi de message précis devrait améliorer l’efficacité de la recherche. Cependant, WhatsApp n’a pas encore communiqué de calendrier sur la date de lancement global de cette fonctionnalité. Les utilisateurs devront donc patienter un peu avant de pouvoir l’utiliser pleinement. En attendant, les tests se poursuivent pour affiner cette nouvelle option.