La dernière mise à jour de Zoom met l’accent sur son assistant IA

L'IA Companion de Zoom, dans sa version 2.0, repousse les limites de l'automatisation en intégrant des résumés de réunions générés en temps réel, une transcription instantanée, et des outils collaboratifs plus intelligents.

Tl;dr Zoom intègre de l’IA dans Zoom Workplace.

Le nouvel assistant IA Companion 2.0 aide à organiser et résumer les informations.

Zoom développe des fonctions spécifiques à l’IA pour différents secteurs d’activité.

Zoom mise sur l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité au travail

Zoom, le géant de la communication en ligne, a dévoilé une nouvelle fonctionnalité lors de sa conférence annuelle Zoomtopia 2024 : l’IA Companion 2.0. Cette mise à jour est destinée à optimiser l’utilisation de Zoom Workplace, la formule premium de la plateforme dédiée aux entreprises avec une main-d’œuvre à distance importante.

IA Companion 2.0 : votre assistant personnel sur Zoom

L’IA Companion 2.0 est conçu pour être une présence constante lors de vos réunions Zoom, capable de se souvenir des conversations précédentes et de fournir des références à des déclarations faites par les utilisateurs. Connecté à Internet, il interagit avec des applications externes telles que Gmail, Google Calendar et Microsoft Office. Sa palette de fonctions inclut :

La possibilité de résumer des documents et des chaînes d’e-mails

La capacité à générer des brouillons de contenu

La fonction d’assistance pour rédiger des e-mails.

Il peut également produire des biographies de conférenciers, des descriptions d’événements et des messages.

Zoom Workplace : une plateforme pour les équipes à distance

Zoom Workplace offre une multitude de fonctionnalités pour améliorer la collaboration et la communication au sein des équipes. En plus de l’organisation des réunions, les équipes peuvent programmer des événements, écrire sur des tableaux blancs virtuels et même envoyer des clips de réunions pour garder les membres au courant. Cette plateforme inclut également des fonctionnalités qui concurrencent directement Google, comme les emails, les calendriers et les documents.

Des fonctionnalités d’IA spécifiques à chaque secteur

En plus d’améliorer les fonctionnalités existantes, Zoom développe également des fonctions d’IA spécifiques à divers secteurs d’activité. Il existe ainsi des versions de Zoom Workplace pour le secteur de la santé, de l’éducation et pour les travailleurs de première ligne. Chaque version propose des fonctionnalités d’IA adaptées aux besoins spécifiques de ces secteurs.

Le lancement de l’IA Companion 2.0 est prévu pour le mois prochain. Bien que le service ne soit pas disponible dans toutes les régions ou pour toutes les industries, il devrait être téléchargeable gratuitement pour les utilisateurs de Zoom Workplace.