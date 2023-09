Zoom rend son Compagnon IA disponible à tous les utilisateurs payants sans surcoût. Suffisant pour faire oublier la controverse de ces derniers temps ?

Zoom a décidé de rendre son assistant personnel dopé à l’intelligence artificielle accessible à tous les comptes payants “sans surcoût”. Cet outil, baptisé “Zoom AI Companion”, fut lancé récemment en essai gratuit auprès des entreprises qui utilisent la plateforme de vidéoconférence. Aujourd’hui, AI Companion est offert en standard dans les abonnements Zoom payants. Dès aujourd’hui, si vous ou votre société paie pour un compte Zoom, vous pouvez utiliser AI Companion, pour composer des messages sur Zoom Chat ou résumer des réunions.

Zoom, dont la popularité a explosé pendant la pandémie, a récemment fait l’objet de vives critiques pour ses conditions d’utilisation qui indiquaient que les appels vidéo et autres donnés utilisateur peuvent être utilisées pour entraîner ses modèles. Suite à la controverse, Zoom les mettait à jour et publier un post sur son blog pour clarifier la situation, indiquant que “pour l’IA, nous n’utilisons pas le contenu audio, vidéo ou chat pour entraîner nos modèles sans le consentement des clients.” Cela reste vrai pour l’outil AI Companion. Et Zoom d’ajouter que AI Companion est désactivé par défaut. Les propriétaires et des comptes et administrateurs peuvent choisir de l’activer et les utilisateurs savent quand ces fonctionnalités sont utilisées ou activées.

Suffisant pour faire oublier la controverse de ces derniers temps ?

Lorsque ajouté dans Zoom Meetings, les participants peuvent utiliser AI Companion pour rattraper ce qu’ils auraient manqué dans une conversation privée avec l’IA. À la fin d’une réunion, l’administrateur peut générer et partager un résumé avec les participants ou celles et ceux qui étaient invités, mais n’ont pu y assister.

Dans Zoom Team Chat, les utilisateurs peuvent demander à AI Companion de résumer les messages et générer des brouillons de réponses ou de nouveaux messages, comme ce que propose l’outil IA de Slack. La rédaction de brouillon est d’ores-et-déjà disponible, le résumé le sera dans les semaines à venir.

Maintenant que Zoom a confirmé qu’il n’espionne pas vos appels vidéo, utiliser Zoom et son AI Companion en vaut probablement un peu plus la chandelle. À vous de décider !