Même Slack a désormais son app ChatGPT

Slack dispose de son app ChatGPT, pour aller plus loin dans les messages écrits. La maison mère de Slack dévoile Einstein, une IA pour les CRM.

Slack est la dernière application notable à prendre le train ChatGPT, alors que cette technologie n’en finit plus de faire le buzz. OpenAI a en effet conçu une app ChatGPT en utilisant les outils de développement de Slack et cette dernière est disponible dès à présent en bêta. Mais pourquoi faire au juste ? Explications.

L’application en question peut préparer des brouillons de messages et résumer des conversations et des threads, selon Slack. Si vous avez l’application ChatGPT installée, vous pouvez cliquer sur le bouton dédié dans le menu du thread et sélectionner “Résumer” ou “Préparer une réponse”. L’application va alors rédiger un résumé ou une réponse que vous seul pouvez voir. Vous pourrez alors partager cette information si vous le souhaitez.

Slack explique que l’application peut aussi utiliser l’intelligence artificielle pour proposer des réponses et des informations utiles sur n’importe quel projet ou sujet, à la manière du chatbot que vous avez probablement déjà appris à connaître. L’entreprise suggère que cela pourrait être pratique lorsque vous recherchez les meilleures pratiques pour résoudre une problématique ou que vous cherchez à signer un potentiel nouveau client. Slack précise qu’OpenAI n’utilisera pas les données auxquelles ChatGPT peut avoir accès sur la plateforme pour entraîner ses modèles de langage.

La maison mère de Slack dévoile Einstein, une IA pour les CRM

Dans le même temps, la société mère de Slack, Salesforce, a créé un système d’IA générative baptisé Einstein. Celui-ci propose une intégration avec la technologie d’OpenAI, mais les sociétés qui utilisent les produits Salesforce peuvent échanger avec d’autres modèles d’IA tiers via Einstein. Ainsi, Salesforce explique que ses clients peuvent “utiliser des indications en langage naturel directement dans leur CRM Salesforce pour générer du contenu qui s’adapte continuellement aux informations client et aux besoins en temps réel.”

Dans tous les cas, il s’agit là d’un nouvel exemple de la manière dont l’IA générative peut rapidement s’imposer dans les produits techs les plus courants, au-delà des moteurs de recherche et des aspects, déjà nombreux, de l’écosystème Microsoft. Et avec ChatGPT pour Slack, vous n’aurez plus à vous creuser les méninges pour trouver la réponse adéquate à telle ou telle réplique de votre collègue.