Apple FaceTime : comment utiliser le partage d’écran et le contrôle à distance

Avec iOS 18, Apple FaceTime introduit le partage d'écran et le contrôle à distance. Voici comment en profiter.

Avec iOS 15.1, Apple introduisait SharePlay, amenant avec elle plusieurs options de partage de contenu dans FaceTime, permettant notamment aux utilisateurs de regarder un film ou un épisode à plusieurs, à distance. Aujourd’hui, avec iOS 18, Apple étend encore les possibilités en ajoutant le partage d’écran et même une option de contrôle à distance. Voici comment en profiter.

Les dernières fonctionnalités en date de SharePlay sont introduites par iOS 18 et iPadOS 18 (actuellement en bêta). Plus précisément, il faut au minimum la bêta 2 ou plus récente pour en profiter.

N’installez pas ces bêtas sur votre appareil de tous les jours, vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Une fois la bêta installée, vous pouvez partager votre écran dans FaceTime, mais avec quelques bémols :

Le partage ne permet pas (encore) de partager votre écran avec des Mac. Cela devrait changer dans de prochaines versions. Les autres participants doivent aussi avoir la bêta 2 d’iOS 18 (ou iPadOS 18), ou plus récente, installée.

Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez commencer à partager votre écran en lançant un appel FaceTime avec quelqu’un qui répond aussi à ces conditions.

Ensuite, tapotez sur l’icône Partage, en haut de l’écran, à côté du bouton Fin.

Tapotez sur Partager mon écran et sortez de FaceTime. L’écran de votre iPhone devrait désormais être visible sur l’appareil de l’autre personne.

Pendant le partage, vous avez deux fonctions principales à votre disposition. Vous pouvez annoter des zones de l’écran en dessinant directement sur l’écran avec votre doigt ou l’Apple Pencil. Cela permet de pointer une zone sur laquelle vous souhaitez que l’autre personne tapote, par exemple.

Ensuite, il y a l’option de Contrôle à distance.

Pour utiliser le contrôle à distance de SharePlay, l’utilisateur qui ne partage pas son écran doit en faire la demande. Tapotez sur l’icône en forme de main dans le coin supérieur droit de l’écran partagé (à côté de l’icône loupe). Celui qui partage va alors recevoir une notification, il peut accepter ou refuser.

S’il accepte, les deux utilisateurs pourront partager le contrôle de leur appareil. Cela signifie que vous pouvez montrer directement les étapes à un proche pour effectuer telle ou telle action. Attention cependant, il y a un léger délai lorsque vous laissez le contrôle à un tiers. Ceci vraisemblablement pour éviter une action involontaire de l’utilisateur qui n’a pas le contrôle. Ce pourrait aussi être une limitation de la bêta. À suivre !

Cette fonctionnalité de contrôle à distance pourrait se révéler intéressante dans bien des situations, la plus évidente étant certainement l’aide technique. C’est une bonne chose de voir Apple faciliter ainsi les interactions via FaceTime.