Les versions bêta publiques d’iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia et watchOS 11 sont disponibles

L'arrivée d'Apple Intelligence n'est prévue que pour l'automne.

TL;DR Bêta publique des mises à jour 2024 d’Apple disponibles.

Intégration de l’IA générative « Apple Intelligence » dans les mises à jour.

iOS 18 permet plus de contrôle sur l’écran d’accueil.

Les premières bêtas publiques 2024 d’Apple sont désormais disponibles. Les utilisateurs ont désormais la possibilité d’installer les premières versions d’iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 et macOS Sequoia pour avoir un avant-goût des mises à jour logicielles d’Apple avant leur arrivée officielle cet automne. Il suffit de s’inscrire avec son Apple ID (prochainement Apple Account) au programme Apple Beta Software pour bénéficier de ces préversions.

Intégration de l’IA générative « Apple Intelligence »

Une caractéristique notable de ces mises à jour est l’intégration de l’IA générative d’Apple, nommée Apple Intelligence. Bien que cette technologie ne sera disponible en version bêta qu’à l’automne, Apple Intelligence est le fil conducteur des mises à jour de cette année. Cette technologie, intégrée à la programmation logicielle de chaque plateforme 2024, combine un traitement sur l’appareil et dans le cloud, et propose une intégration ChatGPT optionnelle. Elle introduit notamment un Siri surpuissant, des faits saillants et des résumés de Safari, des outils d’écriture et bien plus encore.

Contrôle total sur l’écran d’accueil avec iOS 18

Quant à ce que vous verrez dans la première bêta publique, iOS 18 vous donne plus de contrôle sur votre écran d’accueil. Vous pouvez placer des applications et des widgets à n’importe quel emplacement libre sur votre écran et même changer les couleurs des icônes d’applications, personnalisant ainsi votre téléphone avec une esthétique unifiée. Le centre de contrôle bénéficie également d’une refonte, offrant un accès plus facile à vos bascules les plus utilisées, dont de nouvelles personnalisations. De plus, Photos reçoit sa plus grande mise à jour à ce jour, et Messages inclut de nouveaux formats et effets.

Des nouveautés pour iPadOS 18, macOS Sequoia, et watchOS 11

Par ailleurs, iPadOS 18 reprend bon nombre de ces modifications tout en ajoutant pour la première fois une application calculatrice native et des fonctionnalités intelligentes pour l’écriture manuscrite. Quant à macOS Sequoia, il ajoute la fonction de « miroir » de l’iPhone, qui permet de voir et de contrôler l’écran de votre téléphone à partir de votre Mac. Enfin, watchOS 11 permet de faire une pause dans votre activité quotidienne lorsque vous avez besoin d’une pause, sans perdre vos séquences en cours.

Si vous n’avez jamais installé de mise à jour logicielle Apple avec le compte Apple que vous utilisez sur vos appareils, rendez-vous sur le site web du programme Apple Beta Software pour l’enregistrer. Ensuite, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur votre appareil, choisissez le menu Mises à jour Bêta, sélectionnez l’option Bêta publique et installez la mise à jour sur l’écran Mise à jour logicielle.