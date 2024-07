Apple devrait bientôt simplifier l'opération de remplacement de batterie de l'iPhone. Un changement bienvenu pour les utilisateurs.

Toutes les batteries vieillissent. Les plus courantes aujourd’hui, les batteries lithium-ion, que l’on retrouve notamment dans l’iPhone, ne font pas exception. Avec le temps, elles se dégradent et finissent par ne plus tenir aussi bien la charge que lorsqu’elles sont neuves. Après quelques années d’utilisation, l’autonomie de votre iPhone n’est souvent plus que de 70 à 80 % de ce qu’elle était.

Lorsque cela arrive, vous n’avez pas nécessairement à racheter un iPhone. Vous pouvez simplement remplacer la batterie, pour un coût bien moindre, évidemment. Selon le modèle, vous pourrez bien sûr gagner en autonomie, mais aussi en performances, dans la mesure où iOS bride la puissance du processeur lorsque la batterie est trop endommagée.

Mais si le remplacement de batterie est possible, il n’est pas des plus simples. Apple verrouille en effet actuellement la batterie à l’intérieur de l’iPhone avec un adhésif très puissant. Pour la retirer, il faut tirer sur plusieurs pièces qui sont faciles à casser, rendant l’opération plus délicate qu’elle ne devrait l’être. La batterie elle-même est fragile, et il faut la détacher et la rattacher à de très fins câbles. Malgré cela, il est tout à fait possible de remplacer cette batterie vous-même, mais l’option la plus sûre reste d’amener votre appareil à un réparateur.

Si ces nouvelles rumeurs sont avérées, le processus pourrait être grandement simplifié avec l’iPhone 16.

L’iPhone 16 pourrait disposer d’une batterie facile à retirer

Selon un article de The Information, Apple travaillerait sur une nouvelle stratégie de batterie pour l’iPhone 16. Avec cette nouvelle gamme, la firme de Cupertino pourrait intégrer la batterie dans un étui en métal, pour un tout nouveau processus de retrait. Plutôt que de devoir tirer sur des pattes pour retirer l’adhésif de la batterie, vous enverriez un faible courant électrique dans l’étui pour le désolidariser de l’iPhone. Voilà qui serait bien plus sûr et plus simple que le système actuel.

Apple ne fait pas cela par pure bonté d’âme. Cette initiative est une réponse à une nouvelle loi européenne qui exige que les smartphones disposent de « batteries remplaçables » d’ici à 2025. L’Europe a eu une influence relativement importante sur les décisions d’Apple depuis quelque temps, imposant notamment à l’entreprise d’ouvrir certaines de ces plateformes fermées, permettant par exemple les stores d’applications et navigateurs tiers sur iOS.

Malgré cette pression, seule la batterie sera facile à remplacer. Il n’y a aucune rumeur concernant d’autres éléments de l’iPhone qui deviendraient plus faciles à remplacer. Autrement dit, l’iPhone 16 devrait toujours disposer d’adhésif puissant qu’il faudra chauffer et retirer/découper pour ouvrir l’appareil.

Un changement de batterie pourrait aussi améliorer la capacité de la batterie

Ce changement pourrait être synonyme d’autre chose que la seule simplification du processus. Selon le souvent très bien informé Ming-Chi Kuo, la marque à la pomme pourrait augmenter la densité de la batterie dans sa gamme d’iPhone 16 de 5 à 10 %. Cette petite augmentation pourrait se refléter dans l’autonomie, mais quand on sait qu’Apple mise gros sur les fonctionnalités de son Apple Intelligence pour ses prochains appareils, ces gains pourraient fondre rapidement.