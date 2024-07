Le film « F1 » d’Apple semble véritablement impressionnant

Encore un film qu'il faudra certainement regarder en IMAX.

TL;DR Film sur la F1 co-produit par Lewis Hamilton.

Le film met en scène Brad Pitt dans un rôle de mentor.

Préoccupations quant à la représentation réaliste du sport automobile.

L’épreuve de la F1 sur grand écran

Depuis l’annonce de la création du film sur la Formule 1 par Apple, nombreuses étaient les moqueries à son égard, présumant un exercice cynique de construction de marque. Cependant, la bande-annonce a suscité des réactions inattendues. « Elle évoque l’essence même d’une publicité de deux heures », m’a-t-on dit. « Cependant, elle m’a inquiété, car elle a l’air plutôt réussie. Oh là là.«

L’implication des géants de la F1

Co-produit par l’un des plus grands acteurs de la F1, Lewis Hamilton lui-même, qui a promis d’en faire le film de course le plus réaliste jamais réalisé. Il présente le personnage de Brad Pitt, Sonny Hayes, recruté à la retraite pour être le mentor du nouveau prospect prometteur de Damson Idris, Joshua Pierce.

Une incursion réaliste sur le circuit

L’excitation ressentie lors de la dernière séquence de la bande-annonce, où l’on entend rugir les moteurs et où la voiture semble se déformer autour de la piste, nous amène à penser que ce film mérite d’être vu en IMAX.

Pourtant, tout pourrait encore mal se passer. Il est impossible de réaliser un film de type « petit outsider » dans cet environnement où même l’équipe la plus modeste est une entreprise de plusieurs millions de dollars avec des pilotes millionnaires aux commandes de chaque véhicule.

Des personnages emblématiques de la F1

Toutefois, on ne peut qu’espérer qu’un film qui met en scène Guenther Steiner, l’ancien directeur de l’équipe Haas F1 et mème vivant dans une séquence ne peut être qu’intéressant à regarder. Transformera-t-il le film en une publicité de marque cynique ou en une œuvre cinématographique innovante et réaliste ? Seul le temps nous le dira.