Apex : le film de Formule 1 d’Apple avec Brad Pitt

Brad Pitt et Damson Idris seront les stars d'Apex.

Dans le film Apex, anciennement appelée Formula One, réalisé par Joseph Kosinski (Tron Legacy, Only the Brave, Top Gun Maverick) pour la plateforme de streaming Apple TV+, l’acteur américain Brad Pitt (World War Z, Feud, The King) incarnera Sonny Hayes, un pilote vétéran à la retraite qui revient dans le milieu pour former un jeune pilote prometteur, dont le rôle est tenu par Damson Idris (Snowfall, Astral, The Twilight Zone), au sein de l’équipe fictive APXGP. A noter que l’irlandaise Kerry Condon (The Last Station, Ray Donovan, The Banshees of Inisherin) fait également partie du casting.

FIRST LOOK: Introducing APXGP, starring in an Apple Original Film#F1 pic.twitter.com/0qDe3zMicp — Formula 1 (@F1) July 6, 2023

Avec l’aide d’Apple Studios, Joseph Kosinski produira Apex aux côtés de Jerry Bruckheimer et Chad Oman de Jerry Bruckheimer Films, Plan B et du septuple champion de Formule 1 Lewis Hamilton par l’intermédiaire du label Dawn Apollo, en plus d’être conseiller technique. De son côté, Penni Thow, PDG de Copper, sera productrice exécutive. Par ailleurs, Ehren Kruger (Reindeer Games, Ghost in the Shell, Dumbo) s’est occupé d’écrire le scénario du film.

L’approche cinématographique de Joseph Kosinski pour Apex

Après l’immense succès de Top Gun Maverick, Joseph Kosinski a assuré aux fans que ce nouveau film suivrait une approche cinématographique similaire en utilisant des effets strictement créés par la caméra. L’objectif est de donner aux spectateurs l’impression d’être derrière le volant à une vitesse impressionnante :

Je trouve presque drôle de voir des gens qui sont si amoureux de la vraie photographie. Les jeunes n’en ont pas vu beaucoup. Ils sont tellement habitués à ce que les images de synthèse soient utilisées dans les grands films que lorsque vous filmez quelque chose en vrai, vous avez l’impression d’innover. C’est exactement l’approche adoptée pour “Formula One”… filmer les vraies courses et les vraies voitures et les immortaliser. Ce sera un énorme défi, mais un défi passionnant pour moi.