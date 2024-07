Comment (presque) profiter de "Entourer pour chercher" sur votre iPhone. L'opération est possible grâce à un Raccourci. Explication.

“Entourer pour chercher” est probablement l’une des fonctions IA les plus intéressantes et les plus utiles introduites récemment sur les smartphones Google et Samsung. Il suffit d’entourer quelque chose à l’écran (ou de tapoter dessus ou même gribouiller), et vous voyez les résultats de Google pour des produits correspondants. Parfait pour obtenir les détails d’un article qui vous fait de l’œil. La technologie sous-jacente n’est autre que Google Lens. “Entourer pour chercher” facilite simplement l’accès, peu importe l’app ou le site sur lequel vous êtes, et cela permet de répliquer la fonctionnalité sur un iPhone (plus ou moins).

Tout ceci est possible grâce à un raccourci iOS développé par Minsang Choi, responsable design chez Google Lens. Ce raccourci réplique la majorité de “Entourer pour chercher”, mais sans le geste en lui-même, à savoir entourer, ou tapoter ou gribouiller. À la place, vous devez prendre une capture d’écran pour activer la recherche visuelle dans Google Lens.

Configurer “Entourer pour chercher” sur iOS

Tout d’abord, vous devez installer l’app Google pour iOS, si ce n’est pas déjà fait. Cela permet d’ajouter divers outils Google à votre iPhone, y compris le moteur de recherche standard, la page de liens Découverte, le bot IA Gemini et la fonctionnalité de recherche Google Lens, nécessaire pour ce qui nous intéresse aujourd’hui.

Ensuite, ouvrez un navigateur web sur votre iPhone et récupérez le raccourci “Search your screenshot” (tapotez sur “Obtenir le raccourci”). Si vous n’êtes pas familier des raccourcis, sachez qu’il s’agit de routines automatisées que vous pouvez exécuter sur des appareils Apple. Très, très pratique.

Lorsque l’app Raccourcis s’ouvre, tapotez sur “Ajouter le raccourci” pour confirmer l’opération. Cela va ajouter la nouvelle routine “Search your screenshot” à l’onglet Raccourcis dans votre app et vous pouvez tapoter sur les trois petits points sur l’aperçu du raccourci lui-même si vous voulez voir les actions effectuées (ou ajouter celles qui vous intéressent).

Il ne reste plus qu’à définir une méthode d’activation du raccourci. Si vous avez un iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max, vous devriez utiliser le nouveau bouton Action (qui rend muet ou rétablit le son de votre téléphone par défaut : dans les Réglages iOS, sélectionnez Bouton Action, puis balayez vers la gauche pour aller sur Raccourci, puis sélectionnez Choisir un Raccourci.

Vous pouvez aussi utiliser le double ou triple tapotement sur l’arrière de votre iPhone, des gestes qui peuvent être définis dans le cadre des réglages d’Accessibilité sur iOS. Ouvrez les Réglages, allez dans Accessibilité, Toucher, puis Toucher le dos de l’appareil. Vous pouvez choisir Toucher 2 fois ou Toucher 3 fois, puis sélectionner “Search your screenshot”.

Vous êtes prêt(e) à utiliser cette alternative à “Entourer pour chercher” sur votre iPhone. Restez appuyé sur le bouton Action, ou touchez deux ou trois fois l’arrière de votre iPhone, pour prendre une capture d’écran et envoyer l’image à Google Lens (la première fois que vous le faites, tapotez sur Toujours autoriser pour confirmer que vous acceptez le partage entre applications).

Google Lens effectue une recherche visuelle sur Google basée sur les éléments présents dans la capture. L’algorithme peut sélectionner la zone de l’image qu’il estime être la plus pertinente, mais vous pouvez ajuster la chose via les quatre poignées blanches. Vous verrez les résultats juste dessus, avec une zone de texte pour ajouter des éléments textuels, si vous le souhaitez.