Antstream sera la première application officielle de streaming de jeux sur iPhone

Préparez-vous à redécouvrir "Pong" et "Space Invaders". Ce sont des jeux qui ont marqué leur époque.

Tl;dr La plateforme de jeux rétro Antstream arrivera sur iOS le 27 juin.

Antstream propose plus de 1 300 jeux rétro d’anciennes plateformes comme Atari, Commodore 64 et DOS.

La décision d’Apple s’inscrit dans le cadre du DMA de l’Union européenne, qui encourage la concurrence.

Antstream coûtera généralement 5$ par mois ou 40$ par an, avec une offre de lancement à 4$ par mois ou 30$ par an.

Antstream, une plateforme de jeux rétro, débarque sur iOS

La sphère du rétrogaming est sur le point de gagner de nouvelles contrées. En effet, la plateforme de jeux rétro Antstream, déjà populaire parmi les amateurs d’anciennes consoles comme Atari et Commodore 64, arrivera sur iOS le 27 juin prochain.

Un catalogue riche pour les nostalgiques du jeu vidéo

Avec plus de 1 300 titres triés sur le volet, Antstream propose une expérience nostalgique unique à ses utilisateurs. Qu’il s’agisse des jeux d’arcade à l’ancienne, des titres DOS ou même de quelques jeux PS1, il y en a pour tous les goûts. Même si le catalogue préfère des jeux comme Hogs of War à des succès comme Metal Gear Solid, le charme du rétro est bel et bien là.

Une victoire pour la concurrence sur le marché digital

La volonté d’ouverture d’Apple à ce type d’applications de streaming de jeux est à mettre en lien avec le Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne. Ce texte, entré en vigueur en 2023, a pour but d’encourager la concurrence et d’empêcher les pratiques défavorables aux consommateurs couramment utilisées par les grandes entreprises technologiques. Ainsi, Apple accepte désormais que les développeurs transmettent des applications uniques capables de diffuser des bibliothèques entières de jeux.

Des offres de lancement attractives

Le coût d’Antstream est habituellement de 5$ par mois ou 40$ par an. Toutefois, pour son lancement, on rapporte qu’une offre spéciale sera proposée : seulement 4$ par mois ou 30$ par an. Un prix réduit pour tâter le terrain et voir si ces joyaux du passé valent l’investissement. Rendez-vous sur le site de l’entreprise pour en savoir plus.