Fonctionnement et coût de l’app Apple Messages par satellite sur iOS 18

Pour l'instant, c'est gratuit.

Tl;dr Apple transforme progressivement l’iPhone en outil de communication par satellite.

L’iPhone 14 offre désormais le SOS d’urgence via satellite.

L’iOS 18 étendra cette capacité à toutes les situations hors couverture cellulaire ou Wi-Fi.

L’envoi de messages via satellite sera initié par l’utilisateur hors réseau, sauf pour les contacts d’urgence ou les membres de la famille iCloud.

Une révolution dans la communication : l’iPhone comme outil de communication par satellite

Apple a entrepris une transformation silencieuse, mais profonde de son célèbre iPhone, le métamorphosant en un outil de communication par satellite compétent. Après l’introduction du SOS d’urgence par satellite sur la série iPhone 14, la firme prévoit d’inclure cette fonctionnalité dans son prochain système d’exploitation, l’iOS 18, créant ainsi une solution de communication où la couverture cellulaire et Wi-Fi fait défaut.

La nouvelle expérience en matière de communications

Lorsque vous vous trouvez isolé des réseaux cellulaires ou Wi-Fi, votre iPhone vous indiquera que vous devez basculer vers la communication par satellite pour envoyer des messages. Cette innovation ne s’arrête pas là : un nouvel assistant de connexion regroupera tous vos outils alimentés par satellite : “Find My”, l’assistance routière et le SOS d’urgence.

Pour préserver la qualité du réseau et éviter un engorgement dû aux SMS promotionnels, Apple a prévu une restriction : seuls les utilisateurs hors réseau pourront lancer des discussions SMS via satellite. Cependant, un assouplissement est prévu pour les personnes inscrites en tant que contacts d’urgence ou membres de la famille iCloud dont les messages parviendront toujours via l’iPhone connecté par satellite.

Communications limitées mais essentielles

Apple a veillé à ce que seuls les textes, emoji et réactions puissent être envoyés, les données visuelles comme images et vidéos étant trop volumineuses pour être transmises efficacement par satellite. Il faut souligner ici les contraintes inhérentes à cette technologie, telles que la distance du satellite, oscillant autour de 800 miles au-dessus de la terre, et sa vitesse de déplacement, atteignant les 15 000 miles par heure.

Une offre pour le moment incertaine

Bien qu’Apple n’ait pas encore dévoilé les détails de la tarification pour la connectivité satellite et les fonctionnalités associées après la fin de son essai gratuit, ceux qui possèdent un iPhone 14 et plus récent pourront profiter gratuitement de ces fonctionnalités. Quoi qu’il en soit, l’arrivée de iOS 18 cet automne promet de révéler plus d’informations sur cette formidable innovation.

En conclusion, bien que ce service de communication par satellite puisse avoir ses limites, il s’agit tout de même d’un pas géant dans l’évolution technologique de la téléphonie mobile.