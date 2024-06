Apple Pay Later cède sa place aux prêts Affirm !

La compagnie a annoncé lundi qu'elle n'accepte plus de nouveaux prêts en préparation de son intégration avec Affirm.

Tl;dr Apple Pay Later sera arrêté après deux ans d’existence.

L’option de prêt tiers “Affirm” sera intégrée à Apple Pay.

Pay Later n’accepte déjà plus de nouveaux prêts.

Les plans de paiement existants restent accessibles via Wallet App.

Apple Pay Later met fin à son service

Après seulement deux années d’existence, Apple a confirmé lundi à TechCrunch l’arrêt de son service Apple Pay Later. Un service qui avait été annoncé en 2022 lors de la WWDC, et qui n’est devenu accessible à tous aux États-Unis que sept mois auparavant.

Un nouveau partenariat avec Affirm, un service de prêt tiers

Ce choix n’est pourtant pas arbitraire. En effet, la firme californienne a annoncé lors de sa dernière conférence développeur que des prêts via le service tiers Affirm seront bientôt disponibles sur Apple Pay. Par conséquent, le maintien d’Apple Pay Later aurait été redondant. Les utilisateurs pourront désormais “appliquer pour des prêts directement à travers Affirm lorsqu’ils utiliseront Apple Pay”, a partagé l’entreprise dans une publication après son discours d’ouverture à la WWDC.

Une suppression progressive de Pay Later

Ainsi, comme l’a rapporté TechCrunch, l’option Pay Later n’est plus disponible lors de l’utilisation d’Apple Pay. L’entreprise n’accepte plus de nouveaux prêts et les plans de paiement actuels restent toutefois accessibles à travers l’application Wallet.

L’arrivée de nouvelles offres de prêt sur Apple Pay

La fin de Pay Later marque l’arrivée de nouvelles offres pour les utilisateurs d’Apple Pay. “Plus tard cette année, les utilisateurs du monde entier pourront accéder à des prêts échelonnés offerts par le biais de crédits et de débits, ainsi que par des prêteurs, lorsqu’ils utilisent Apple Pay”, a précisé Apple dans une déclaration à TechCrunch. Une introduction qui conduit à la cessation d’Apple Pay Later aux États-Unis.