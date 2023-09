Avec iOS 17, vous pouvez désormais laisser des messages vidéos sur FaceTime. On vous explique comment procéder.

Appeler quelqu’un et tomber sur la boîte vocale est toujours frustrant, mais il est au moins possible de laisser un message pour que le destinataire sache que vous avez appelé et pourquoi. Lorsque quelqu’un ne répond pas à un appel FaceTime, cependant, c’est différent. Vous n’avez pas cette possibilité, vous êtes seul(e) face à votre téléphone. Avec iOS 17, Apple introduit les messages vidéo pour FaceTime. Si l’appelant et l’appelé sont sous iOS 17, vous pouvez laisser un message vidéo si le cœur vous en dit.

À l’heure d’écrire ces lignes, iOS 17 est encore en bêta test. Pour essayer les messages vidéo, et les autres nouveautés de cette future mise à jour majeure, il faut installer la bêta publique d’iOS 17. Réfléchissez-y bien, ce n’est pas sans risque, surtout si vous procédez sur votre appareil principal.

Une fois que vous avez installé iOS 17, et le destinataire aussi, ouvrez FaceTime et démarrez un appel vidéo. Si l’autre ne répond pas ou refuse l’appel, vous verrez une option baptisée “Enregistrer une vidéo” apparaître à l’écran. Tapotez dessus et commencez à enregistrer. À vous de leur faire ressentir qu’ils ont manqué quelque chose de très important, vous !

Si votre enregistrement ne vous plait pas, vous pouvez en refaire un. Une fois satisfait(e), envoyez le message vidéo. Le bouton “Enregistrer une vidéo” sera grisé si le destinataire n’est pas sous iOS 17 ou plus récent.

Une fois que votre contact reçoit le message vidéo, celui-ci aura la possibilité de l’enregistrer dans sa bibliothèque de photos, plutôt pratique. En effet, vous avez peut-être conservé certains messages vocaux d’amis ou de proches à portée de main, pourquoi en serait-il autrement avec les messages vidéo ?

Si vous ou la personne que vous appelez dispose d’un iPhone incompatible avec iOS 17, vous ne pourrez pas profiter de cette fonctionnalité. Vous devrez laisser un message texte, filmer une vidéo ou enregistrer une note vocale pour lui faire connaître la raison de votre appel.