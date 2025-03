Discord explore la possibilité d’entrer en bourse

Le géant de la messagerie instantanée réfléchit à une introduction en bourse, une décision qui pourrait transformer son avenir financier et stratégique.

Tl;dr Discord explore une introduction en bourse, mais les discussions restent préliminaires et aucune décision n’est prise.

Discord avait déjà envisagé cette option en 2021, après avoir refusé une offre de rachat de Microsoft pour 10 milliards de dollars.

Sa valorisation atteint 14,7 milliards de dollars, et une IPO pourrait financer son expansion, notamment dans l’IA et au-delà du gaming.

Des discussions encore préliminaires

Selon le New York Times, Discord est en pourparlers avec des banques d’investissement pour une éventuelle introduction en bourse (ou IPO). Ces discussions restent à un stade exploratoire, et rien n’est encore décidé. L’entreprise n’a pas confirmé ces informations, affirmant qu’elle ne commente pas les rumeurs ou les spéculations. Un passage en bourse permettrait cependant à Discord d’accélérer son développement et d’attirer de nouveaux investisseurs. L’application cherche à diversifier ses revenus, notamment via ses offres payantes comme Discord Nitro. L’IPO pourrait donc marquer une nouvelle étape stratégique pour l’application de messagerie très prisée des communautés en ligne, qui reste encore largement financée par le capital-risque.

Un projet déjà envisagé par le passé

Ce n’est pas la première fois que Discord réfléchit à une introduction en bourse. En 2021, la startup avait décliné une offre d’achat de 10 milliards de dollars par Microsoft afin de rester indépendante. À cette époque, elle envisageait déjà d’entrer en bourse, mais avait finalement opté pour un financement privé. Ce choix lui a permis de continuer à croître sans pression immédiate des marchés financiers. Néanmoins, l’intérêt persistant des investisseurs et la forte valorisation de l’entreprise la poussent à reconsidérer cette option. Une IPO pourrait également donner plus de flexibilité à Discord pour développer de nouvelles fonctionnalités et renforcer son infrastructure face à une demande croissante.

Une valorisation en forte croissance

Lors de sa dernière levée de fonds en 2021, Discord avait atteint une valorisation de 14,7 milliards de dollars en levant 500 millions. Cette valorisation témoigne du succès grandissant de la plateforme, qui a su fidéliser une large communauté et attirer de nombreux investisseurs. Son modèle économique repose principalement sur les abonnements et les partenariats, mais la concurrence avec d’autres plateformes de communication reste intense. Une introduction en bourse pourrait lui permettre de sécuriser davantage de ressources financières pour innover et s’étendre à de nouveaux marchés. De plus, elle pourrait renforcer son attractivité auprès des entreprises cherchant des solutions de communication alternatives à Slack ou Microsoft Teams.

Un acteur clé dans plusieurs secteurs

Si Discord est avant tout populaire parmi les gamers et la communauté crypto, il joue aussi un rôle majeur dans l’essor de l’intelligence artificielle. Des entreprises comme Midjourney utilisent ses serveurs pour héberger leurs services de génération d’images, renforçant ainsi l’influence de la plateforme bien au-delà du gaming. Son écosystème s’élargit avec des communautés variées, allant de l’éducation à la collaboration professionnelle. De plus, Discord a récemment amélioré son interface et ses fonctionnalités pour séduire un public plus large. Son succès repose sur son modèle sans publicité, privilégiant l’engagement des utilisateurs via une expérience fluide et intuitive. Avec une IPO, l’entreprise pourrait investir davantage dans ces nouvelles opportunités et consolider son rôle de leader dans la communication en ligne.