Microsoft simplifie l’accès aux discussions vocales Discord depuis la Xbox

Microsoft simplifie l'accès au vocal de Discord depuis une Xbox. Actuellement disponible en bêta, bientôt à tout un chacun.

Le jeu vidéo a énormément évolué ces dernières années, le multijoueur prenant une place plus importante. Et avec lui, de nombreuses fonctionnalités et technologies. Dont les discussions vocales. Absolument vitales pour certains types de jeux. Aujourd’hui, nombreux sont les joueurs dans le monde entier à utiliser la plateforme Discord. Pour ces derniers, Microsoft s’apprête à simplifier son utilisation depuis une console Xbox.

Microsoft simplifie l’accès au vocal de Discord depuis une Xbox

Microsoft et Discord ont l’intention de rendre plus facile l’accès à un canal vocal depuis une console Xbox. Si vous êtes un utilisateur régulier de Discord, vous vous souvenez peut-être que les deux entreprises ont récemment proposé une intégration de la fonctionnalité vocale sur les Xbox One et Xbox Series X|S.

Après une phase de bêta test en juillet, Discord avait commencé à déployer la fonctionnalité à tous les utilisateurs Xbox en septembre dernier. Malheureusement, dans son implémentation actuelle, cette intégration n’est pas des plus simples : pour pouvoir rejoindre un chat vocal, il faut passer par l’app mobile Xbox, sur smartphone donc, pour transférer la communication, si l’on peut dire.

Actuellement disponible en bêta, bientôt à tout un chacun

Tout ceci devrait donc bientôt changer. Dans un post de blog découvert par The Verge, Microsoft a annoncé qu’il allait retirer la nécessité du smartphone pour rejoindre un chat vocal Discord. Ce changement est disponible dès à présent via une mise à jour bêta aux Insiders Xbox. Cette nouvelle version ajoute un navigateur qui vous permet de rejoindre un canal vocal directement depuis votre console. Le smartphone restera toujours très utile si vous voulez appeler un joueur en particulier sur Discord, mais pour le reste, cette mise à jour simplifie grandement un processus qui était, jusqu’à présent, vraiment compliqué.

Bien que la fonctionnalité soit actuellement en bêta, la firme de Redmond devrait la déployer à tous les utilisateurs Xbox dans les prochaines semaines ou prochains mois. À suivre !